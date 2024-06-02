وزارة التعليم تكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة مائة في المائة.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصدر كتابًا دوريًا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة في مصروفات المدارس الخاصة (عربي، ولغات، ومناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن المعلومات المتداولة تحمل تفاصيل مغلوطة وتستند لآراء عدد من أولياء الأمور دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق.

آلية تطبيق شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن آلية تطبيق شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و(422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.

وكانت أخبارًا قد نشرت حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة مائة في المائة، دون صدور قرارات وزارية تنص على ذلك.

ومن المتوقع أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا يخص نسب زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة حسب شريحة كل مدرسة.

وبحسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي 2023-2024، فقد زادت بنسبة 25 في المائة سنويًا في مصاريف المدارس الخاصة التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه.

وزادت مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 20 في المائة سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.

كما زادت مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 15 في المائة سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، وبنسبة 10 في المائة سنويًا في المدارس الخاصة 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.

أما مصروفات المدارس الخاصة التي تتخطى 10 آلاف فزادت بنسبة 7 في المائة سنويًا للمدارس.