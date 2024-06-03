طالب يشرع في قتل سائق توك توك بسبب مشادة كلامية بالمنشاه

استقبل مستشفى المنشاه المركزي سائق توك توك في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر تعدى عليه طالب بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما لاحتكاك المصاب بالتوك توك الذي يقوده بالمتهم أثناء ترجله بالطريق وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من المستشفى المركزي بوصول "محمد . م . م . ح" 18 سنة سائق يقيم دائرة المركز توك توك مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالصدر وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.





انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب بإتهام "محمود . ع . ق . ع" 19 سنة طالب يقيم دائرة المركز بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب حدوث مشادة كلاميه بينهما لإحتكاك المصاب بالتوك توك قيادته بالمتهم أثناء ترجله .





تم ضبط المتهم والآداه المستخدمه "مطواة" بارشاده وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه لذات السبب .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، الأحد، حكمها بمعاقبة المتهم "م.م.ع" عامل، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة "الشابو وجوهر الميثامفيتامين والهيروين"، بدائرة المركز .





صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.





تعود أحداث الواقعة الى عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويجه مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين ومسحوق الهيروين على عملائه وراغبي الشراء من أصحاب الكيف .





ومن خلال التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين ومسحوق الهيروين وسلاح ناري وطلقات نارية من ذات العيار .





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .