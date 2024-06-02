جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة مكبرة للقضاء على النباشين بالفاصل الصناعي

شن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكبرة، صباح اليوم الأحد؛ للقضاء على بؤر الفريزة بالمدينة؛ تنفيذا لتعليمات المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بضرورة محاربة ظاهرة النباشين؛ للحفاظ على الصحة العامة للسكان والمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.



قال المهندس عادل النجار، إن حملة اليوم استهدف الفاصل الصناعي، وأسفرت عن القضاء على بؤرة فريزة كانت تستخدم المكان لفرز القمامة وتتعمد تشويه المظهر الجمالي وتلويث البيئة.



أضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم مصادرة عدد ٣٠ تروسيكل فرز قمامة، ٣ سيارة ربع نقل والتحفظ عليهم وإيداعهم بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.



شدد "النجار" على الإدارات المعنية، بضرورة تكثيف الحملات اليومية؛ للقضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم بأراضي الفضاء واتخاذ كافة الإجراءات تجاهم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتَعَمّد تشوية المظهر الجمالي للمدينة، حيث أن القمامة من أهم ملوثات البيئة ومصدر انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات ومصدر انبعاث الروائح الكريهة.



الجدير بالذكر، أن الحملة تمت بحضور محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الغربي، عمرو الشهاوي معاون رئيس الجهاز للقطاع الغربي، ماهر سعد مدير إدارة الإزالات والإشغالات والنظافة بالقطاع الغربي، وبتأمين شرطي بقيادة العميد محمد بهجت مدير شرطة التعمير والأمن الإدارى بقيادة حازم محمد مدير أمن الجهاز.