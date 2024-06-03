مي سليم تزهر بالبنفسج

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة وخطفت الأنظار إليها وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بالإنستجرام.



وتألقت مي سليم بإطلالة جذابة تشبه زهرة الربيع حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، صمم الفستان من قماش الكريب مع الخرز البنفسج، وعكس الفستان قوامها الممشوق وزنها المثالي.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود مع تحديد عينيها في الكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وكثيرًا ما تنجذب للأزياء الجذابة المواكبة لأحدث صيحات الموضة للتتناغم مع قوامها الرشيق ووزنها المثالي وهذا ما جعلها محط أهتمام إعجاب متابعيها.

مي سليم

مي سليم من مواليد 6 نوفمبر 1983 مغنية وممثلة أردنية.

عن حياتها

ولدت في ابو ظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب فلسطيني وأم لبنانية، وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان والإعلامية دانا حمدان، درست إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية. وفي نوفمبر 2010 عُقد قرانها على رجل الأعمال المصري «علي الرفاعي» وفي أكتوبر 2011 أنجبت طفلتها الأولى «لي لي» انفصلت عن زواجها بعام 2012. وفي عام 2018 تزوجت من الممثل «وليد فواز»، لكن تلك الزيجة لم تستمر سوى شهر واحد فقط.

الحياة الفنية

عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، مثل كليب «عيني» لهشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها: «قلبي بيحلم» وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم «إحلوت الأيام»، ثم ألبوم «لينا كلام بعدين» وقدمت كليب «طال» من إخراج رامي محمد، وقدمت كذلك أغنية «أكيد في مصر» وأغنية «هو ده» التي تم تصويرها أيضا في لبنان، بالإضافة إلي أغنية «أحسن ناس» مع المغني محمود العسيلي ثم أغنية «سيبه» ثم أغنية «مين الي قلك عني» وأيضاً أغنية «سكتالو»، اتجهت بالفترة الأخيرة إلى مجال التمثيل في السينما والتلفزيون في مصر وعملت بأدوار عدة، كما شاركت شقيقاتها ميس ودانا تقديم برنامج التوك شو «حساء الأخوات» على شبكة أو إس إن عام 2012.