حكاوي

الأحد 02/يونيو/2024 - 07:41 م 6/2/2024 7:41:57 PM

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، قائمة على ضرورة المشاركة الفعالة من كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، فمشاركة القطاع الخاص فى التنمية ومساعدة جموع المصريين باتت واجباً وطنياً مهماً، ولا يجوز بأى حالٍ من الأحوال أن يتم التخلى عن هذا الدور المهم، لأنه ليس من المنطقى أو المقبول أن تتحمل الدولة كل شيء، وطالما أن الدولة المصرية تقدم كل المساعدات للقطاع الخاص، وجب عليه ألا يبخل فى المساعدة بكل عمليات التنمية المستدامة التى تقوم بها مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013. والحقيقة أن الجامعات الخاصة لابد أن يكون لها دور فى هذا الشأن.

وقد سعدت جداً بما قامت به جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا التى يتولى مجلس أمنائها الدكتور محمد ربيع ناصر والتى حصدت كلية طب الأسنان بهذه الجامعة المرتبة الأولى فى موسوعة جينيس، لدورها التنموى العظيم فى خدمة المجتمع لاعتبارين مهمين، الأول هو أن مساحة هذه الكلية 12 ألف متر مربع كأكبر مساحة على مستوى كليات طب الأسنان فى العالم، وثانياً للدور الخدمى الكبير الذى حققته هذه الكلية بعلاج مليون ومائتى مواطن بالمجان فى العام الواحد. وهذا يؤكد أن هذا الرقم الكبير يعنى مشاركة مجتمعية رائعة جداً، يجب على كل الجامعات الخاصة والأهلية أن تحذو حذوها فى هذا الشأن.

وهذا ما جعل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، تسجل هذا الموقف الوطنى، وقد أعلن الدكتور محمد ربيع ناصر أن هذا العمل الذى تقدمه كلية طب الأسنان، يأتى إيماناً من مجلس أمناء الجامعة بضرورة المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع، ومساندة الدولة المصرية فى دورها الوطنى.

فى هذا الإطار توجد فى مصر حوالى «32» جامعة خاصة وأهلية طبقاً لما أعلنه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، ولو أن هذه الجامعات شاركت الدولة المصرية فى خدمة المجتمع وتقديم المشاركة المجتمعية فى عمليات التنمية المستدامة، لتغيرت أمور كثيرة تعود بالنفع العام على المواطنين. وأعتقد أن وزير التعليم العالى لديه إيمان كامل بهذه النظرية. وهنا يكون دور الجامعات الخاصة والأهلية لا يقل أهمية عن دور الجامعات الحكومية التى تشارك بجهد أيضاً فى عمليات التنمية المستدامة من خلال المشاركة المجتمعية.

وقد أعجبنى قيام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإيفاد وزير التعليم العالى لمشاركة جامعة الدلتا فى هذا الحدث الفريد، الذى يعد نموذجاً مهماً فى المشاركة المجتمعية. ومازلت عند الرأى بضرورة أن تقوم الجامعات الخاصة بتوسيع نشاطها المجتمعى لخدمة المواطنين، والمساهمة فى عمليات التنمية المختلفة كتفاً إلى كتف مع الدور الذى تقوم به الدولة المصرية، لأنه ليس من المقبول أن تقوم الحكومة بكل شىء، شكراً لجامعة الدلتا التى تكفلت بعلاج هذا العدد الضخم من المواطنين سنوياً، رغم أن تكلفة علاج الأسنان مكلفة بل باهظة.