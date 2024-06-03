قصور الثقافة تكشف عن العروض المشاركة في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

في دورته الـ 46

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، عن العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ 46، المقرر إقامتها في الفترة من السبت المقبل 8 يونيو إلى 29 يونيو الحالي، بمسرحي السامر بالعجوزة، وقصر ثقافة روض الفرج، ضمن برامج وزارة الثقافة.

26 عرضًا مسرحيًا

دورة المهرجان الختامي للنوادي يشارك فيها 26 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، من إجمالي 116 عرضًا هذا الموسم، والعروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

خمسة عروض

ويشارك من إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خمسة عروض مسرحية وهي: "دوار بحر" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان، "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية، "ألكترا"" للفرقة القومية بالقاهرة، "أحداث لا تمت للواقع بصلة" لفرقة قصر ثقافة ببا، "مركب بلا صياد" للفرقة القومية بالفيوم.

ويشارك إقليم غرب ووسط الدلتا بعروض "يا عزيز عيني" لفرقة المركز الثقافي بطنطا، "السد" للفرقة القومية بالبحيرة، "طبيب رغم أنفه" للفرقة القومية بالمنوفية، "ثورة الفلاحين" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي.

ومن إقليم وسط الصعيد الثقافي يشارك عرض "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، "كيد البسوس" لفرقة بيت ثقافة سمالوط، "اللعبة" للفرقة القومية بسوهاج، "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة قصر ثقافة ديروط.

ومن إقليم جنوب الصعيد الثقافي تشارك عروض "شجرة الحياة" للفرقة القومية بالأقصر، "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا، "مريد" للفرقة القومية بقنا، "آه ياليل يا قمر" للفرقة القومية بأسوان.

الثأر ورحلة العذاب

ومن إقليم شرق الدلتا الثقافي تشارك عروض وهي "الثأر ورحلة العذاب" للفرقة القومية بالمنصورة، "انترميتزو" للفرقة القومية بكفر الشيخ، و"ملحمة السراب" للفرقة القومية بالشرقية، "كيبوتس" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق.

أما إقليم القناة وسيناء الثقافي فيشارك بعروض "جميلة" للفرقة القومية ببورسعيد، "الحياة حدوتة" لفرقة بيت ثقافة بورفؤاد، "اتجاه واحد" للفرقة القومية بالإسماعيلية، ابن الإيه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد.

وخلال الموسم المسرحي حرضت إدارة المسرح بالهيئة على مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، من خلال منتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تنفيذا لمبدأ العدالة الثقافية، كما حرصت الإدارة على أن تمثل الأقاليم المسرحية كافة بالمهرجان الختامي ورأت أن يكون معيار التصعيد للمهرجان الختامي هو تصعيد العروض التي حصلت على 75 درجة وأكثر وأن هذه الدرجة تحقق مبدأ التمثيل بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم وكذلك ارتفاع المستوى الفني للعروض.