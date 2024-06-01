أسعار سيارات بايك بعد إطلاقها مع وكيلها الجديد.. تبدأ من 800 ألف جنيه

أطلقت ألكان أوتو، إحدى شركات المصرية العالمية للسيارات «EIM»، وكلاء علامتي رينو وكيا، رسمياً علامة بايك الصينية في مصر، من خلال تقديم ثلاثة طرازات متنوعة من منتجات العلامة تحمل اسم Beijng، بالإضافة إلى عرض مجموعة من السيارات الفارهة المخصصة للطرق الوعرة، والطرازات الكهربائية والتي تمثل خطط الشركة المستقبلية.

حفل بايك

جاء إطلاق علامة بايك في احتفالية كبرى أقيمت في المتحف المصري الكبير، بحضور قيادات بايك الصينية، ورجل الأعمال، خالد نصير، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان القابضة، والمهندس طاهر شاهين، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية العالمية للسيارات، وأحمد الخادم، مدير عام كيا مصر، ورامي جاد، مدير عام رينو مصر والأردن، وأحمد علي، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بـ"ألكان أوتو"، وأحمد راضي، مدير تسويق ألكان أوتو، ونخبة من قيادات المجموعة، ورجال الأعمال والمسئولين، ونجوم الوسطين الفني والرياضي، ورجال الصحافة والإعلام.

خالد نصير ومسئولي بايك وقيادات ألكان أوتو

وفي كلمته قال خالد نصير، رئيس مجلس إدارة أكلان القابضة، إن الشركة تعتزم ضخ ما يقرب من 300 مليون جنيه لتنمية علامة بايك ودفعها للمنافسة بالسوق المحلي، مضيفًا أنهم يستهدفون تجميع سيارات بايك بمصر.

كما استعرض أحمد علي، رئيس قطاع المبيعات والتسويق لـ"ألكان أوتو"، أبرز مواصفات وأسعار سيارات بايك التي تم تقديمها في الاحتفالية، والتي توضح بوابة الوفد الإلكترونية تفاصيلها في السطور التالية:

بايك X7

بايك X7

تعتمد سيارة بايك X7 على محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر بين 1500 و 4500 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة 7DCT. كما تمتاز بنظام تعليق MacPhersan متعدد الوصلات ومكابح قرصية ومقاس إطارات 235/55 R19.

تقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بثلاث فئات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و525، أما الفئة الثانية تقدم مقابل مليون و 600 ألف جنيه للفئة الثانية ، مليون و 675 للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

بايك X55

بايك X55

تعتمد X55 على محرك سعة 1500 لتر تربو، يولد قوة تصل إلى 185 حصان، وعزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر بين 1500 و4500 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة 7DCT.

تقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و250 ألف جنيه، مليون و350 ألف جنيه للفئة الثانية ، أما فئة التجهيزات الأعلى تقدم مقابل مليون و475 ألف جنيه.

بايك U5 PLUS

تأتي بايك U5 PLUS مزودة بمحرك تنفس طبيعي سعة 1500 لتر يولد قوة تصل إلى 111 حصانًا وعزم دوران 142 نيوتن .متر. تتوفر السيارة بالأسواق العالمية بخيارين لنواقل الحركة أوتوماتيكي CVT من 6 نقلات، أو يدوي من 5 نقلات.

تقدم السيارة السيدان بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 800 ألف جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

كان الوكيل المحلي الجديد لعلامة بايك، قد افتتح أول مركز متكامل لسيارات بايك الصينية في مصر، والذي يضم صالة عرض 3S وملحق لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.