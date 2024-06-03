علامات تدل على التعرض للتلاعب النفسي

التلاعب النفسي هو نوع من التأثير الاجتماعي الذي يهدف إلى تغيير نظرة أو سلوك الآخرين من خلال تكتيكات مسيئة أو خادعة أو خفية، تضع اهتمامات الشخص المتحكم كأولوية وغالبًا على حساب الآخرين.

التلاعب النفسي هو استخدام الأساليب والتقنيات لتأثير على تفكير أو سلوك الآخرين بطريقة تستغل الضعف النفسي أو العاطفي لديهم، وذلك بهدف تحقيق أهداف شخصية معينة دون مراعاة حقوق ومصالح الآخرين.

التلاعب بالمشاعر





من الأمثلة الشائعة للتلاعب النفسي هو استخدام التلاعب بالمشاعر، حيث يقوم المتلاعب بإثارة مشاعر الشخص الآخر، مثل الخوف أو الغضب أو الحزن، لتحقيق مصالحه الشخصية. كما يمكن استخدام الثناء الزائد أو التهديدات أو التمثيل بأنه صديق أو متعاطف لتحقيق المصالح الشخصية أو للسيطرة على الآخرين.



تشمل الأساليب الشائعة في التلاعب النفسي استخدام التلاعب بالحقائق والأدلة والإخفاء والتعتيم على المعلومات المهمة. كما يمكن استخدام الاستغلال المادي أو الجنسي أو العاطفي.



التلاعب النفسي يعد سلوكاً غير أخلاقي ويمكن أن يسبب ضررًا نفسيًا وعاطفيًا واجتماعيًا للأشخاص المستهدفين. لذلك، يجب أن تتعلمي كيف تتعرفين الى المُتلاعب النفسي لتتجنبي الوقوع في فخه.

علامات تدل على انك تتعرضين للتلاعب النفسي

لن يرغب المُتلاعب أبدًا أن تشعري بالتمكين، لذلك سوف يبذل قصارى جهده لكسب ثقتكِ حتى يتمكن من إكتشاف نقاط ضعفكِ والأمور التي تُشعركِ بعدم الأمان، بمجرد أن يعرف هذه الأسرار، سوف يستخدمها ضدكِ، ويهاجمكِ بمهارة من خلال إستخدام النكات الساخرة أو الفكاهة المُظلمة أو قد يلجأ حتى الى مهاجمتكِ مباشرة.

المُتلاعب دائمًا في حاجة إلى إنجاز الأمور بشكل أسرع. إذا كان يريد شيئًا ضروريًا منكِ، فسوف يجعله أولويته، ويدفعكِ نحو وضع غير مريح حتى تنجزين ما يريده بسرعة.

العبث بالعقل هي احدى التقنيات التي يستخدمها المُتلاعب النفسي. بهدف الهروب من مسؤولياته، سيدفعكِ المُتلاعب الى الشعور بالذنب من كل شيء. وبمجرد أن تستسلم الضحية لألاعيبه، ستبذل قصارى جهدها لإرضاء المُتلاعب من أجل التخلّص من الشعور بالذنب.

السلوك العدواني السلبي هو نمط من التعبير غير المباشر عن المشاعر السلبية بدلاً من الإفصاح عنها صراحةً. هناك فرق بين ما يقوله الشخص الذي يُظهر سلوكًا عدوانيًا سلبيًا وبين ما يفعله.



تشمل العلامات المحددة للسلوك العدواني السلبي ما يلي:



الاستياء ومعارضة مطالب الآخرين، خاصة مطالب الأشخاص الذين هم في مراكز السلطة.



-رفض التعاون والمماطلة وارتكاب الأخطاء المتعمدة كاستجابة لمطالب الآخرين.



-السلوك الساخر أو المتجهم أو العدواني.



-الشكوى المتكررة من الشعور بعدم التقدير أو الخداع

الصمت وعدم المبالاة هي أحد الطرق التي يستخدمها المُتلاعب ليجعلكِ تقومين بما يريده. من المحتمل أن يتوقف عن الردّ على مكالماتكِ أو رسائلكِ النصيّة، وسوف يتظاهر بأنه قد نسيَ القيام بأشياء معينة، من المحتمل أن يتجاهلكِ كليًا. وفي النهاية، ستحاولين استعادة الاتصال به والاستسلام لرغباتِه.

