باي سكاي تفوز بالمركز الأول بمسابقة EWC لرواد الأعمال بالإمارات

فازت شركة باي سكاي المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الالكتروني كأول شركة مصرية بالمركز الأول ضمن المسابقة العالمية لرواد الأعمال EWC" Entrepreneurship" World Cup برعاية جامعة Sorbonne University Abu Dhabi وجامعة London Business School، حيث شهدت المراحل الختامية تنافس شديد بين رواد الأعمال على المستوى الاقليمي.

كما أُقيمت الفعاليات قبل النهائية بجامعة السوربون ثم أُختتمت الفعاليات بدولة الامارات، ومن المتوقع أن يتم اقامة الفعاليات النهائيات الدولية بالمملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمير القادم لتحديد الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم ومجموع جوائز بيلغ مليون دولار.

تقيم هذة المسابقة مشاريع ريادة الأعمال خلال 3 مسارات، الأول مرحلة ابتكار الأفكار والثاني المرحلة الابتدائية للمشروع وهي أول 6 شهور منذ اطلاقه، والمسار الثالث هو النمو والتطور والتي تنافست خلالها شركة باي سكاي وحصلت على المركز الأول بجدارة.

كما تتم عملية التقييم على عناصر عدة مثل التأثير المجتمعي للمشروع ونسب الإقبال على استخدامه وغيرها من عناصر التقييم المحددة.

قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي: "فخورين بهذا النجاح الجديد لتعزيز نجاح استراتيجيتنا وجهودنا المتواصلة في دعم منظومة الخدمات الرقمية والتحول الرقمي، وتبذل الشركة جهوداً لتكمين العملاء للتحول رقمياً كأحد الأهداف الأساسية لاستراتيجيتنا ومنظومة أعمالنا، لذا نعتبر فوزنا بمثل هذة المسابقات الدولية خير دليل على المضي قُدماً في تفعيل خطط الشركة للتوسع وتقديم خدماتنا بالأسواق الاقليمية والدولية".

أكد محمود طه كبير مسؤولي التسويق بالشركة أن التفوق والتميز وسط رواد الأعمال على المستوى الاقليمي يؤكد قدرة الكوادر المصرية في ابتكار حلول مؤثرة وقادرة على المنافسة الدولية، حيث عبر طه عن فخره بالتنافس مع أكثر من 100 شركة ناشئة على المستوى الإقليمي والدولي، مما يثبت فعالية الخدمات المالية التي تقدمها الشركة على كافة المستويات المحلية والدولية، واختتم مؤكداً على تطلعه لتحقيق المركز الأول خلال المسابقة النهائية على مستوى العالم بالرياض نهاية العام الجاري.