الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك صباح اليوم الإثنين

الدولار
الدولار

 أسعار الدولار .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بـ منتصف التعاملات

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سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أسعار صرف الدولار اليوم:


سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع


وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.27 جنيه للشراء، و 47.37 جنيه للبيع


جاء سعر الدولار فى بنك مصر نحو 47.27 جنيه للشراء، و 47.37 جنيه للبيع


بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 47.27 جنيه للشراء، و 47.37 جنيه للبيع


سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع


وصل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع

 

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

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