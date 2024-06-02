طارق فهمي يكشف خطورة مبادرة بايدن لوقف الحرب في غزة (فيديو)

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مقترح وقف إطلاق النار قي غزة و الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يتكون من 3 مراحل وفيها نقاط التقاء كثيرة مع المبادرة المصرية وأخذ الروح العامة من المقترح المصري مثل إجراءات بناء ثقة وتبادل المحتجزين ومرحلة الـ 6 أسابيع.

وأضاف طارق فهمي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطير في اقتراح بايدن عندما تحدث عن إعادة الإعمار لم يتحدث عن حل الدولتين ولم يحدد إطارا زمنيا لانسحاب القوات الإسرائيلية ولا توجد آليات تنفيذ.

مبادرة بايدن لن تستمر أو يكتب لها النجاح



وأكد الدكتور طارق فهمي، أن بايدن أعاد التأكيد على دور الشركاء والوسطاء مثل مصر وقطر اللتان ستقومان بتنفيذ ما تم طرحه .

وتوقع فهمي أن مبادرة بايدن لن تستمر أو يكتب لها النجاح، موضحا أن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على خروج 33 رهينة وعدد من الجثامين وهذا مأخوذ من الطرح المصري، موضحا أن الإدارة الأمريكية تنظر من أعلى وبايدن زج بنفسه في تفاصيل ليس لديه علم بها.



وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأحد/عن ترحيب المنامة بجميع المبادرات والجهود التي تهدف إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وهو ما يتوافق مع قرارات القمة العربية الـ33 التي استضافتها المملكة في 16 مايو الماضي، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة.





رئيس وزراء فرنسا: الصور التي تصل إلينا من غزة مأساوية

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، عن تفهمه إزاء الحشد والتظاهر دعما لفلسطين خاصة بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أمس السبت، قائلا "أتفهم هذا الحشد، فعندما نرى الصور التي تصل إلينا من غزة، وخاصة من رفح، فهي صور مأساوية وكارثية، وأنا أتفهم وأشارك مشاعر المتظاهرين".

وأضاف أتال - في تصريح اليوم الأحد تعليقا على المظاهرات التي خرجت أمس في شوارع باريس لدعم الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار - أنه عندما نرى انفجارات مثل تلك التي نراها اليوم في الجانب الفلسطيني من رفح أو في غزة، فلهذا السبب نحشد ونتحرك من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية قدرت عدد المشاركين في مظاهرات أمس بنحو 22 ألف شخص.

وقد استهدف قصف إسرائيلي جديد عدة قطاعات من قطاع غزة، بينها رفح الفلسطينية بحسب شهود عيان، وفي جنوب الأراضي الفلسطينية، أطلقت المروحيات النار على وسط مدينة رفح الفلسطينية، فيما استهدف قصف آخر جنوب وغرب المدينة وفي الشمال، استهدفت غارات جوية مدينة غزة.