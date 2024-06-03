أبرزهم أشرف زكي ومصطفى كامل وشوبير ..نجوم الفن والرياضة من عزاء والدة محمود الليثي

حضر عزاء والدة الفنان محمود الليثي، عدد كبير من الفنانين ونجوم الكرة، والذي أقيم في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأحد في مسجد عمر مكرم بوسط المدينة .

شهد عزاء والدة محمود الليثي، كل من الفنان محمد لطفي، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، المنتج أحمد السبكي، ومغني المهرجانات حمو بيكا، والمخرج كريم السبكي، والمطرب إيهاب توفيق، والفنان سامح يسري، ولاعب الأهلي محمود كهربا، وكابتن أحمد شوبير كابتن بيبو ".

كما حرص على تقديم واجب العزاء كل من:" طارق الشيخ، دياب، صبري فواز، طارق عبدالحليم، نهال عنبر، محمد نور، أحمد الكحلاوي، حلمي عبدالباقي ".

وفاة والدة محمود الليثي

كانت والدة الفنان محمود الليثي، فارقت عالمنا يوم الجمعة الماضية، بعدما تعرضت لأزمة صحية مفاجئة دخلت على إثرها أحد المستشفيات الشهيرة بمنطقة الدقي.

وأعلن صديق “الليثي”، عدوية شعبان عبد الرحيم، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي الثانية والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشُيعت جنازة والدة محمد الليثي إلى مثواها الأخير يوم الجمعة الماضية من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وكان في مقدمة الحضور عبد الباسط حمودة، وحجازي متقال، وعمر كمال،

المطرب الشعبي محمود الليثي

مغني وملحن وممثل ومؤلف مصري ولد عام 1979، بدأ مسيرته الفنية في عام 2004 عبر أول ألبوم إنتاج عصفورين هاي ميوزك ثم أطلق ثاني ألبوم له في 2005 باسم «يا رب»، وفي 2015 حاز على جائزة أفضل مطرب شعبي في مصر.

التحق محمود بكلية الهندسة بناء على رغبة والده، إلا أنه اتجه إلى طريق الغناء، وهو مطرب شعبي مصري، شارك في عدة أفلام سينمائية بالغناء وأحياناً التمثيل، وله أيضاً 5 ألبومات غنائية، وتم اختياره كأفضل مطرب شعبي في حفل الميما عام 2015. .

بدأ مشواره الفني في الأفراح الشعبي إلى أن أتيح له الفرصة وأطلق أول ألبوم ليه وهو عصفورين، ثم أنتج ألبوم يا رب ومن أشهر أغانيه موال الأنبياء والست لما وغيرها.