«مصر» يقدم الخدمات المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمات المالية، وقام بتوقيع البروتوكول محمد الإتربى– رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع الدكتور أحمد السبكى– رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى حياة كريمة والتامين الصحى الشامل للمجال الصحي، بحضور حسام الدين عبد الوهاب– نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، والدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ولفيف متميز من قيادات البنك والهيئة، ويهدف البروتوكول إلى تحسين منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية ويتضمن البروتوكول تحديد القواعد والشروط والأحكام التى تنظم آلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف تيسير العمليات المالية للمستفيدين.

ويتيح البروتوكول تحويل مرتبات العاملين بكل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة من خلال منظومة بنك مصر للمرتبات، كما يتم توفير آلات POS لتحصيل مستحقات الهيئة عن طريق البطاقات البنكية المختلفة بالمنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة من خلال توفير آلات الدفع المتصلة آليا بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لتحصيل مستحقات الهيئة وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة. كما يتم بموجب البروتوكول توفير آلات صراف آلى ATM بالمنشآت الطبية والإدارية الحالية والمستقبلية التابعة للهيئة مع فتح وحدات مصرفية داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة وفقًا لخطة انتشار البنك.

قال محمد الإتربى– رئيس مجلس إدارة بنك مصر «ان توقيع هذا البروتوكول يعد تعزيزاً لخطة البنك فى تدعيم شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلى ATM الخاصة به والمنتشرة فى كل محافظات الجمهورية والتى تصل إلى ما يزيد عن 5700 ماكينة صراف آلى، كما يعد استكمالاً لنجاحات البنك فى مجال التجارة الإلكترونية، حيث حقق البنك مصر نسب نمو متميزة خلال عام 2023 بلغت 95% من إجمالى قيم محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع بنسبة 53% والمواقع الالكترونية 300% (بإجمالى عدد 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6 آلاف موقع إلكترونى).

وأشار محمد الإتربى إلى أن البنك يسعى للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، تماشيًا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالى وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى والتحول تدريجياً نحو المجتمع اللانقدى، وذلك بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعماً وتعزيزاً لجهود الشمول المالى.

وقد أكد محمد الإتربى حرص بنك مصر الدائم على الدخول فى الشراكات والمبادرات التى من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الإلكترونى المختلفة، التى يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجاتهم المختلفة، حيث يؤمن البنك بأن تعزيز جهود الشمول المالى والتحول نحو المجتمع اللانقدى يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التى تضمن تفضيل المستخدمين الدخول فى منظومة الدفع الإلكترونى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على سعادته بالتعاون مع بنك مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والمصرفية ودعم الاستثمار الطبي، وأضاف: «بنك مصر يعد من أحد أهم البنوك الوطنية الرائدة فى الخدمات المصرفية والمسئولية الاجتماعية، ونحن واثقون بأن شراكتنا ستسهم فى توفير جميع المنتجات المصرفية بمعايير عالمية للعاملين والمرضى وذويهم، وجميع المترددين على المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى محافظات تطبيق التأمين الشامل».

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن هذا التعاون يعزز الشمول المالى ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يمكن للعاملين والمرضى وذويهم الوصول بسهولة إلى خدمات مصرفية متنوعة، ما يسهم فى تحقيق الاستقرار المالى وتحسين جودة الحياة، كما يزيد من الكفاءة والشفافية، حيث إن استخدام نظم الدفع والتحصيل الإلكترونى يعزز كفاءة العمليات المالية بتسجيل وتوثيق جميع العمليات إلكترونيًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى أن هذه الأنظمة توفر الوقت والجهد، حيث تتيح إجراء المعاملات المالية بسرعة وسهولة، ما يقلل من الحاجة إلى الانتقال الفعلى إلى البنوك أو مكاتب الدفع، وأكد أن دعم الاقتصاد الوطنى من خلال الشمول المالى يعزز النمو الاقتصادي، كما يسهم الشمول المالى فى تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.