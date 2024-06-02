والد أمير المصري يطلب الدعاء .. ماذا حدث لنجله ؟

تعرض الفنان أمير المصري، لإصابة بالغة خلال تصوير أجدد أعماله الفنية، وذلك حسبما أعلن والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب والد أمير المصري: “حادثة خلال التصوير لأمير ابني، قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله دعواتكم”.

آخر أعمال أمير المصري

كان أمير المصري، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، من خلال مسلسل مليحة، بطولة الفنان محمد دياب، ميرفت أمين

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشتت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أمير المصري

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

يعد مسلسل مليحة الدي عرض ضمن ماراثون النصف الثاني من دراما رمضان 2024، هو أول عمل يتناول قضية النزوح الفلسطيني بالتزامن مع أحداث طوفان الأقصى .

أمير المصري

كانت آخر المشاركات السينمائية، لـ أمير، فيلم ريستا، تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري وشارك في العمل كل من: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، يوسف عثمان، مي الغيطي، وآخرون.

أمير المصري

معلومات عن أمير المصري

ممثل مصر، مواليد 2 أغسطس 1990، شارك في أول فيلم له مع الفنان محمد هنيدي في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعام 2008، والثالث له مع الفنان الجديد محمدالزنونى.

حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (ليمبو) في جوائز البافتا 2021 وشارك ايضا في مسلسل نصيبي وقسمك الجزء الرابع حكاية النظارة البيضاء