حماية المستهلك: هناك استجابة بشأن نزول الأسعار في الأسواق (فيديو)

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن انخفاض الدولار يؤدي الى رجوع الأسعار بمعنى ان تسعيرالدولار وصل في مرحلة سابقة لـ 70 جنيه والآن يتم تسعيره على 46، ونرى استجابة في هذا الأمر بشأن نزول الأسعار مرة أخرى.



وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي أن استجابات نزول الأسعار تختلف من محافظة لأخرى، مشيرا إلى أن الاستجابة في انخفاض الأسعار في الدواجن والأسماك والبيض، ليس التي ننتظرها.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن حقوق المستهلك تعني ضمانه سلعة ذات جودة جيدة، وأن يأخذ بها فاتورة معترف بها، تحتوى على اسم المورد والسجل التجاري والرقم الضريبي والعنوان، حتى يتم البحث عنه بعد ذلك.

صدر الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، محركات البحث، بعد تصريحاته خلال الساعات الماضية حول أسعار السكر والدواجن ورغيف الخبز والمنظومة الجديدة.

أثارت تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية حول زيادة أسعار بعض السلع التموينية والدواجن، وذلك خلال لقائه أمس مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة”.

قال وزير التموين إن الحكومة لم توافق على مقترح بشأن رفع سعر كيلو السكر على بطاقة التموين من 12.60 جنيه إلى 18 جنيهًا حتى وقتنا هذا.

وتابع وزير التموين، قائلًا:" أنا مقتنع أن كيلو السكر التمويني اللى سعره 12 جنيهًا و60 قرشًا لازم يبقى بـ18 جنيهًا".

وأوضح وزير التموين، أنه لا زيادة فى أسعار الزيت والمكرونة والأرز، وستبقى الأسعار كما هى.

وزير التموين ينفي زيادة أسعار الزيت والمكرونة:



أكد المصيلحي على عدم زيادة أسعار الزيت والمكرونة والأرز وأنها ستبقى على ما هي عليه.

واستكمل وزير التموين حديثه قائلًا: رفع سعر رغيف الخبز ليس بطلب من صندوق النقد الدولي.. البعض اقترح تقليل حصة المواطن أرغفة الخبز إلى 3 أرغفة يوميًا، بسبب سوء الاستخدام، وتم رفض هذا المقترح لتأثيره السلبي على المواطن البسيط أكثر من الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة والاتجاه الأفضل كان لرفع سعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا، الدعم النسبي في العام 2024-2025 أكبر ما كان عليه في عام 2006 فسعر رغيف الخبز في عام 2006 كان 5 قروش أيضًا مقابل سعر تكلفة حقيقية تبلغ 20 قرشًا.

واستطرد، الدولة تتحمل الآن 84% من تكلفة الخبز، مقارنة بـ75% من التكلفة في عام 2006، الدولة تدعم سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 84%، وذلك بعد احتساب رفع سعره إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.

واختتم ان نزول الأسعار تراوح من 15 لـ 20 %، في الاسواق، والاستجابات في نزول الاسعار يختلف من سلعة لاخرى.