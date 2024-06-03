نشرة التوك شو.. حقيقة رفع أسعار الكهرباء وموعد انتهاء الموجة الحارة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطوير الثانوية العامة يهدف لربط التعليم بسوق العمل والتأهيل للمرحلة الجامعية.

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الحكومة: طرح تطوير الثانوية العامة على الحوار المجتمعي (فيديو)



وجه الشيخ يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، رسالة إلى الطلاب فى الامتحانات، قائلا: "أوعى تغش مهما تغش وتنجح وتحقق نجاح هيكون مصيرك الرسوب فى كل حياتك مهما عليت هتكون فاشل".

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إمام مسجد عمرو بن العاص لطلاب الثانوية: "مهما غشيت ونجحت هتسقط"



قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة مستمرة في الدعم ولن ترفع الدعم على المواطنين، مؤكدا: "الدولة حريصة على دعم المواطنين".

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أحمد موسى يطالب الحكومة بعدم التسرع في تطبيق منظومة الدعم النقدي (فيديو)



قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه لا بد من التزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرق، واحترام عبور المشاة في الأماكن المخصصة لهم.

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مساعد وزير الداخلية الأسبق: تحويل متجاوزي الحد الأقصى للسرعة للمحاكمة (فيديو)



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، استمرار جهود وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات بشأن سرقة الكهرباء".

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متحدث الحكومة يكشف حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء (فيديو)



أكد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة ترغب في وقف تام لإطلاق النار وعودة النازحين، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحدث عن عدم رضاها عن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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أول رد لحماس على مبادرة بايدن لوقف الحرب بغزة



قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر بموجة شديدة الحرارة المرتفعة وبدأت هذا الأسبوع موجة أخرى وتستمر لمدة 10 أيام وهي موجة طويلة وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، موضحة أن هذه الموجة تؤثر على المملكة العربية السعودية والكويت والعراق

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الأرصاد تكشف مفاجأة عن موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك أكثر من 5600 مولود يوميًا ويضاف هذا العدد للمنظومة الاجتماعية، وفي كل ساعة هناك 233 مولودا جديدا.

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وزير الصحة: لدينا 233 مولودا جديدا كل ساعة (فيديو)

