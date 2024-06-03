سعر الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الإثنين

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الأصفر.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم:



سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3548 جنيهًا



وصل سعر جرام الذهب عيار21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3105 جنيهًا



بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2661 جنيهًا



وصل سعر الجنيه الذهب نحو 24840 جنيهًا



سجلت سعر أوقية الذهب نحو 2328 دولارًا