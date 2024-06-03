الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الإثنين

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

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تراجع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

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أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 24 ؟


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الأصفر.


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم:


سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3548 جنيهًا


وصل سعر جرام الذهب عيار21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3105 جنيهًا


بلغ سعر جرام  الذهب عيار 18 نحو 2661 جنيهًا


وصل سعر الجنيه الذهب نحو 24840 جنيهًا


سجلت سعر أوقية الذهب نحو 2328 دولارًا

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