الإثنين 03 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

من خير مزارعنا لأهالينا.. الزراعة تطرح لحوم ضانى بـ320 جنيهًا للكيلو يومياً

اللحوم
اللحوم

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لحوم ضانى بسعر 320 جنيهًا للكيلو، يوميًا فى معرض " من خير مزارعنا لاهالينا " المقام بالمتحف الزراعى بالدقى على هامش معرض زهور الربيع والذى يستمر حتى وقفة عيد الأضحى.

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وأوضحت وزارة الزراعة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى المعرض بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.
 

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن الدولة مستمرة وتوجيهات القيادة السياسية واضحة ومتابعة رئيس الوزراء الدائمة مع كل الجهات الفاعلة وذات الصلة بكميات مناسبة لا مغالاة فيها ومعلنة مشيرًا إلى أنه يوجد فيه سلع عديدة ومتنوعة ومناسبة وفيها تخفيض كبير.

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