الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا.. انفجارات وحرائق

هجوم اسرائيلي
هجوم اسرائيلي

كشفت وسائل إعلام، عن هجوم إسرائيلي على سوريا، ووجود قصف على مدينة الطامورة واستهداف معمل النحاس في بلدة حيان شمال حلب بسوريا، وفق ما نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

txt

الاحتلال يفتش منازل الفلسطينيين في أريحا

txt

الطائرات الإسرائيلية تستهدف المنطقة الوسطى وبناية سكنية في سوريا


وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن قوات الجوية التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلية استهدفت موقعًا في بلدة حيان بريف حلب الشمال، ما أسفر عن مقتل نحو 17 وإصابة نحو 15 شخصا على الأقل، فضلا عن سماع انفجارات متتالية في معمل النحاس في المنطقة.

 

انفجارات قوية متتالية


وقال المرصد: «دوت انفجارات قوية متتالية مجهولة في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحّاس، حيث تسيطر على البلدة ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، في حين هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحرائق ونقل المصابين».
وأضاف المرصد أن الانفجارات جاءت بالتوازي مع قصف بصواريخ البركان شديدة الانفجار، انطلق من ريف حلب الغربي على مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل في كفرعمة ونوران بريف حلب الغربي.

الجريدة الورقية