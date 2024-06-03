ناقد رياضي: نتائج فرق صالات الزمالك كارثية

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن نتائج فرق الصالات بنادي الزمالك كارثية بكل تأكيد، والموسم الحالي تحققت نتائج سيئة، ولولا التتويج بلقب الكونفدرالية لكانت الأمور مختلفة داخل النادي الأبيض.

وقال الخضري عبر برنامج بوكس تو بوكس في تصريحات على قناة etc: "هناك لاعبين داخل نادي الزمالك في فرق الصالات تتقاضى 8 مليون جنيه بينهم لاعبين فريق اليد الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، بل كان هناك ثلاث مدربين يقودون الزمالك اليوم امام سبورتنج".

وأضاف: "من كوميديا الكرة المصرية ما يحدث في قصة الشحات والشيبي، والأمور أصبحت سيئة للغاية في التعامل مع هذه الامور".

وزاد: "محمد عبدالمنعم مدافع جيد ولم يصل عروض رسمية حتى الآن، لكن طالما زادات الاحاديث يعني أن هناك بعض العروض الجاهزية لضمه من اوروبا".

وواصل: "هناك غربلة في أجانب الأهلي الموسم المقبل، والنادي يبحث عن ضم ظهير أيسر أجنبي في ظل إصابات معلول وشكري، والدبيس خارج حسابات كولر".

وتابع: "لم نتحدث حتى الآن عن الاستعداد لمواجهة مصر وبوركينا فاسو، وحاليا ما يشغلنا هو موضوع صلاح وحسام حسن.. ومصر فيها أكثر من لاعب يصلح للعب ظهير أيسر".