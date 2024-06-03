الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تحذير من تسونامي .. زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إيشيكاوا اليابانية

زلزال
زلزال

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجات وسط اليابان صباح الاثنين من دون أن يتسبب في إطلاق تحذير من تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

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وضرب الزلزال الذي شعر به السكان الساعة 6.31 صباحا (21,31 ت ج الأحد) شبه جزيرة نوتو التي سبق أن تضررت بشدة من زلزال آخَر في الأول من يناير أسفر عن مصرع 230 شخصا.


وبحسب تلفزيون "إن إتش كيه"، قالت السلطات المحلية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار على الفور.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.8 درجات حدثت بعد عشر دقائق على الزلزال الأول.

وطلبت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية من سكان المنطقة التزام الهدوء والحذر من الأجسام المتساقطة.
وسرعان ما طمأنت هيئة الرقابة النووية السكان وقالت إنه "تم تعليق العمل بمحطة كاشيوازاكي كاريا للطاقة النووية في محافظة نيجاتا وبمحطة شيكا للطاقة النووية في محافظة إيشيكاوا، من أجل التحقق، لكن لم يتم اكتشاف أي حالات شاذة".


وتتعرض اليابان للزلازل بشكل متكرر، وفي محاولة للحد من عواقبها تطبق قواعد بناء صارمة وتتم أيضا توعية السكان بانتظام بتدابير الطوارئ للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

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