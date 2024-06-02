بالصور.. مدارس العمران الحديثة للغات تحتفل بتخريج الدفعة السادسة

بحضور نخبة من قيادات ومسؤولي التعليم والفنانين

أمسية رائعة شهدتها حدائق الأهرام، في احتفالية مدارس العمران الحديثة للغات، بتخريج طلبة الدفعة السادسة، للعام الدراسي 2023/2024، بحضور لافت لكبار قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديرية التعليم بالجيزة، وإدارة الهرم التعليمية.

حضر الحفل خالد عبدالحميد مدير عام إدارة الهرم التعليمية، وأحمد هيبة رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة الهرم، وشيرين فؤاد وكيلة الإدارة.

كما حضر الحفل مظهر عمران رئيس مجلس إدارة مدارس العمران، وصابر عمران رئيس مجلس إدارة مدرسة العمران الخاصة لغات، وسهير سيد مديرة المدرسة، والدكتورة نفرتيتي أحمد المستشار الإعلامي لمدارس العمران، وحُسنة سعد موجه أول رياض الأطفال بإدارة الهرم، ووليد فتحي موجه أول التربية المسرحية بإدارة الهرم التعليمية، وداليا عبدالعظيم الأخصائي الاجتماعي الأول ووكيل النشاط بمدرسة العمران الحديثة للغات، وهالة النقراشي مدير مرحلة رياض الأطفال، وأميرة طه المدير الإداري بالمدرسة.

لوحات فنية وعروض غنائية وتكريم المتفوقين والمتميزين

وحضر الاحتفالية نخبة من الفنانين، عل رأسهم هند عاكف وأبوالليف والمطرب النوبي محمد أبوالشيخ و"المارد" محمد سعيد، إضافة إلى حضور مميز لرجال الصحافة والإعلام، حيث شارك في الحفل الكاتب الصحفي محمود زاهر نائب رئيس تحرير جريدة الوفد، وحماد الرمحي وأبوالسعود محمد وكيلي نقابة الصحفيين السابقين، وبهاء المهدي نائب رئيس تحرير جريدة الاخبار، وسيد جاد نائب رئيس جريدة الجمهورية، وأحمد حمدي نائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ود. شاهندة الباجوري رئيس القسم العسكري بمجلة روزاليوسف.

وشهد الحفل تقديم البراعم والزهرات استعراضات ولوحات فنية وموسيقة مختلفة، تضمنت عروضًا جديدة وفقرات متنوعة، لاقت استحسانًا وتشجيعًا حماسيًا من الحضور.

‎وقال مظهر عمران، رئيس مجلس إدارة مدارس العمران الحديثة للغات، في كلمته خلال حفل التخريج: إن احتفالنا اليوم هو نتاج عام من الجهد والعطاء، من معلم يؤسس عقول الطلاب و أخلاقهم، وإدارة تمتلك الوعي الكامل والتخطيط المحكم، وطلاب كانوا عند حسن الظن بهم، بل كانوا سحائب النجاح في سماء العمران.

وأضاف أننا نعمل في هذا الصرح من منطلق قول النبي (صلى الله عليه وسلم) طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِ مسلمٍ، وقوله الله سبحانه وتعالى (وقل ربِّ زدني علمًا)، مشيرًا إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه)، يؤكد أننا نحاول قدر استطاعتنا الإتقان والتمام، باحثين عن زيادة العلم لنصل بطلابنا لسماء التقدم والتفوق والرقي.

وقال صابر عمران رئيس مجلس إدارة مدارس العمران: يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في هذه الأمسية الجميلة لنحتفل بتخرج الدفعة السادسة لنسعد معًا بحصاد عام كامل من جهود أولياء الأمور وجيل المستقبل، مشيرًا إلى أن تكاتف جهود المعلمين الكبيرة وجميع العاملين بمؤسسة مدارس العمران، أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أننا نسير على قدم وساق نحو التطور والنجاح بخطى ثابتة، لنقدم صروحًا كبيرة ومنظومة علمية وتعليمية فريدة لكيان راسخ في مجال التعليم.

‎وأوضحت الدكتورة سهير سيد مديرة مدرسة العمران الحديثة للغات أن العام الحالي كان مليئًا بالإنجازات، وأن رسالتنا هي المضي قُدمًا نحو تنشئة جيل جديد واعٍ، يتسلح بالأخلاق والعلم والمعرفة وحب الوطن، ولذلك يجب أن نشيد بأبنائنا وبناتنا الذين نتوقع لهم مستقبلًا واعدًا ومشرقًا، بفضل الدعم الكبير والتعاون الذي نتلقاه من أولياء الأمور.

‎وأكد عماد نجم عضو مجلس إدارة مجموعة مدارس العمران الحديثة للغات، أهمية ودور القطاع الخاص في القيام بجهد متميز لبناء منظومة تعليمية ناجحة تجد مكانها في مصاف الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن الاهتمام بإعداد شخصية الطلاب وتسليحهم وتأهيلهم بالعلم والاخلاق والتربية لمواجهة متطلبات العصر، ليكونوا نموذجًا مشرفًا يحتذى به،

‎وقالت هالة النقراشي مديرة مرحلة رياض الأطفال إن حفل التخريج ما هو إلا ثمرة جهد كبير على مدار عام كامل لزهرات وبراعم مدارس العمران، والعمل على بناء الاجيال الجديدة بالعلم والتربية الحديثة. لافتة إلى أن هذا الصرح التعليمي الشامخ، الذي ولد عملاقًا، حقق الكثير من خططه على طريق التميز بخطى واثقة، بفضل الله سبحانه، ثم بجهود الإدارة الرشيدة والعطاء اللامحدود للمعلمين والمعلمات وجميع العاملين، الذين يؤدون رسالتهم على أكمل وجه.

وفي الختام تم تخريج طلبة الشهادة الاعدادية، والابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال زهروات مدارس العمران وتكريم المتفوقين من الطلاب، الذين حققوا مراكز متقدمة في كافة المراحل على مستوى الإدارة والمحافظة، إضافة إلى تكريم المتميزين من المعلمين، وعدد من الفنانين والإعلاميين والصحفيين.

جدير بالذكر أن مدارس العمران الحديثة للغات في منطقة حدائق الأهرام تأسست عام 2017، وهي واحدة من سبع مدارس في محافظة الجيزة تأسست عام 2011، وتتميز بتقديم مستوى تعليمي راقٍ لمختلف المراحل الدراسية.