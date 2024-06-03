الاحتلال يفتش منازل الفلسطينيين في أريحا

تستمر قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية في أعمالها الهمجية في حق الفلسطينيين، حيث فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو، عدد من منازل المواطنين في بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أفاد شهود عيان، بأن آليات عسكرية لجيش لاحتلال اقتحمت بلدة العوجا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين عرف من اصحابها، عائلة آل عطيات، وعاثت في محتوياتها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم، بلدة حوسان غرب بيت لحم واعتقلت عددا من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالآليات العسكرية داهمت البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل وأحياء في البلدة، وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان، عرف منهم الشقيقين قيس ومحمد قاسم شوشة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.. بحسب "وفا".

الاحتلال يطلق الرصاص والغاز السام

ومع الساعات الأولى من اليوم أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة إذنا غرب الخليل.

وقال مراسل "وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت وسط البلدة وعدد من الأحياء، وشرعت بإطلاق قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

فيما كثفت قوات الاحتلال في الآونة الاخيرة عمليات الاقتحام الليلي للبلدة، وتقوم باستفزاز المواطنين وإطلاق الرصاص والغاز السام، وتعمل على عرقلة الحياة عبر الحاجز العسكري الذي تقيمه بشكل على مدخل البلدة الرئيسي، ولا تزال قوات الاحتلال تتواجد في احياء البلدة.