الخميس 16/مايو/2024 - 12:44 م 5/16/2024 12:44:26 PM

إن ما تشهده مصرنا الحبيبة من مشروعات تنموية عملاقة فى شتى المجالات لهو دليل قاطع على الإرادة القوية للدولة المصرية على السعى الجاد لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية والصناعية المختلفة وخير برهان على ذلك مشروع الدلتا الجديدة ؛حيث يعتبر أحد المشروعات الزراعية العملاقة فى مصر لاستصلاح أراضٍ جديدة بصحراء مصر الغربية عبارة عن عدة مشاريع تبلغ مساحتها حوالى ٢.٨ مليون فدان موزعة على أربع محافظات هى الجيزة والفيوم ومطروح والبحيرة لتضيف لمصر ١٥٪مساحة زراعية جديدة تستغل فى تحقيق الأمن الغذائي.

ويشمل مشروع الدلتا الجديدة مشروعى مستقبل مصر ومشروع جنوب محور الضبعة . ويعد موقع المشروع من أهم المزايا التى تسهم فى توفير فرص عمل وكذلك سهولة توصيل كل ما يلزم من مستلزمات إنتاجية بالإضافة إلى سهولة نقل المنتجات النهائية إلى أسواق البيع وموانئ التصدير المختلفة.

ويأتى هذا المشروع فى إطار حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إعطاء أولوية مطلقة لقطاع الزراعة تأكيدا على الدور المحورى الذى يلعبه قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى المصرى ، وكذلك زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية سعيا لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصري.

وقد أولت الدولة المصرية فى رؤيتها مصر ٢٠٣٠م عناية خاصة لدعم ملف الأمن الغذائى والتنمية المستدامة تمثلت فى محورين : الأول المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة ، والآخر إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة لديها قدرة تنافسية داخليا وخارجيا ، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة والتكيف مع التغيرات المناخية الجديدة.

وتستند استراتيجية الدولة فى هذا الجانب إلى توجيه أكبر قدر ممكن من الرقعة الزراعية سعيا للتوسع فى توفير المحاصيل الاستراتيجية واستخدام سلالات جديدة ذات إنتاجية كبيرة مع تمتعها باحتياجات مائية أقل مع قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

إن رؤية مصر المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تهدف إلى تقليل الفجوة من المحاصيل مع التوسع فى التصدير .

إن مشروع الدلتا الجديدة قفزة عملاقة تهدف إلى تنفيذ استراتيجية الزراعة ٢٠٣٠م وذلك لكونه أحد المشروعات التنموية المتكاملة بما يوفره من أنشطة للثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى إضافة إلى إعادة توزيع الخريطة السكانية جذبا لأكبر عدد من السكان وتوفير فرص عمل لهم بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وتزويد مصر بالعملات الأجنبية.

إن الدولة المصرية فى ظل قيادة حكيمة وواعية ممثلة فى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى قادرة بإذن الله على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية .

حفظ الله مصر من كل سوء وتحيا مصر.