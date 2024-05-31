بعد نجاحها في الوادي الجديد.. ما هو نبات الكاسافا بديل دقيق القمح

يُعدّ نبات الكاسافا، المعروف أيضًا باسم البفرة، من أهم المحاصيل الغذائية في العالم، ويُزرع الكاسافا بشكل أساسي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهو مصدر رئيسي للنشويات والكربوهيدرات في العديد من البلدان النامية، خاصة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وكشفت وزارة الزراعة المصرية في بيان رسمي لها بأن النتائج التطبيقية بعد عامين من العمل أشارت نجاج زراعة الكسافا والذي أطلق عليه محصول القرن الواحد والعشرين بسبب القدرة العالية علي تحمل الحرارة العالية فضلا عن كونه ذو إحتياجات سمادية منخفضة مما يجعله جذاباً لدى المزارعين والمستثمرين.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز الخصائص والمعلومات عن نبات الكاسافا بديل دقيق القمح:

خصائص نبات الكاسافا:

نبات معمر: يبلغ ارتفاعه حوالي 1-3 أمتار. أوراق خضراء: تأخذ شكلًا كفيًا. جذور درنية: هي الجزء المُستخدم كغذاء، حيث تحتوي على النشا. تكيف مع الظروف الصعبة: يتحمل الجفاف وقلة خصوبة التربة. مقاومة للآفات والأمراض: مما يجعله محصلاً موثوقًا به.

فوائد نبات الكاسافا:

غني بالنشويات: مصدر مهم للطاقة. غني بالفيتامينات والمعادن: مثل فيتامين A و C و E، والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. غني بالألياف الغذائية: تُساعد على الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي. خالٍ من الغلوتين: مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين. متعدد الاستخدامات: يُستخدم في صنع العديد من الأطباق، مثل الدقيق والخبز والرقائق والمشروبات.

زراعة نبات الكاسافا:

يتطلب مناخًا استوائيًا أو شبه استوائي: يُفضل درجات حرارة تتراوح بين 20-30 درجة مئوية.

يزرع في أنواع مختلفة من التربة: لكنه يُفضل التربة الخصبة والمُصرفة جيدًا.

يتطلب ريًا منتظمًا: خاصة في مراحل النمو الأولى.

يُحصد بعد 8-12 شهرًا من الزراعة: حسب نوع الكاسافا.

استخدامات نبات الكاسافا:

صنع الدقيق: يُستخدم في صنع الخبز والرقائق والمعجنات.

صنع المانجا: نوع من رقائق الكاسافا المقرمشة.

صنع التابيوكا: نوع من النشا المستخرج من الكاسافا، يُستخدم في صنع الحلويات والمشروبات.

صنع الكحول: يُستخدم في بعض البلدان لصنع المشروبات الكحولية.

صناعة الأعلاف الحيوانية: يُستخدم كغذاء للماشية والدواجن.