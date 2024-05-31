بشرى بشأن أسعار اللحوم في عيد الأضحى (فيديو)

قال العميد محمود السعدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لـ اللحوم والدواجن، اللحوم متوفرة بشكل كبير جدا وآمنة تماما وهناك لجان تفحص الأبقار الحية واللحوم بعد الذبح في بلاد المنشأ وهي بجودة عالية.

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لـ اللحوم والدواجن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك 10 آلاف رأس ماشية قادمة من السودان بمحجر توشكى، بالإضافة إلى 5 آلاف رأس قادمة أيضا خلال الأيام القادمة من جيبوتي، ولدينا 7 آلاف رأس في محجر على الحدود مع السودان، و5 آلاف رأس في محجر سفاجا.

ضخ ما يقرب من 45 إلى 50 طن من اللحوم

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لـ اللحوم والدواجن، يتم ضخ ما يقرب من 45 إلى 50 طن من اللحوم وتصل إلى 140 طن خلال الفترة القادمة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، موضحا أن اللحوم السوداني والجيبوتي بسعر 285 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي بـ 335 جنيها والضأن بـ 360 جنيها و هناك دواجن بـ 100 جنيه.

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، نظرًا لارتفاع الأسعار الذي تشهده السوق المحلية نتيجة الصراعات والحروب التي يشهدها العالم، وتؤثر على اقتصادات الدول، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فدائمًا ما تسارع الدولة لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي نستقبله خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يسعى العديد من فئات الشعب المصري لذبح الأضاحي، كإحدى الشعائر الإسلامية، ومنهم من يقوم بشراء اللحوم من المنافذ والشوادر التي تقيمها الدولة.

وقد طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 30 إلى 40%، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقامة 26 شادرًا لبيع الخراف الحية بــ16 محافظة، بجانب 1350 مجمعًا استهلاكيًا لتوفير اللحوم للمواطنين، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وجاءت أسعار اللحوم بمنافذ التموين كالآتي:

كيلو اللحوم البلدى بـ335 جنيهًا

اللحوم السودانى بـ285 جنيهًا

الضأن المجمد أوروجواى بـ335 جنيهًا

الضأن البلدى بـ360 جنيهًا.

اللحوم الهندي المبردة بـ220 جنيهًا



كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين، لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر إسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.