انتخابات جمعية مطوري القاهرة الجديدة.. صراع "حيتان" العقارات في مصر على 11 كرسي

تنعقد انتخابات جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، والتي في جعبتها 180 شركة من كبار مطوري القاهرة، حيث يتناقس 23 مرشح على 11 مقعد في مجلس الإدارة.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الانتخابات من قبل الجمعية، وتضم كلًا من:" طارق عبد اللطيف، رئيس الشركة العقارية، وإبراهيم عبد الرازق شركة أي بيلد جروب، وأحمد سمير رئيس شركة أوتاد، وأحمد السيد رئيس شركة جولدن فيو، وأحمد عمر المستشار القانوني للجمعية، وأحمد حجازي المدير التنفيذي للجمعية.

23 مرشح على 11 مقعد في انتخابات جمعية مطوري القاهرة

ويتنافس على مقعد الرئيس والأعضاء، كلًا من: المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتنمية العقارية، ، والمهندس محمد غباشى، رئيس شركة سكوب للتطوير العقارى، والمهندس مروان فارس، رئيس شركة إبداع للتطوير العقاري، والمهندس محمود طاهر، رئيس شركة النيل للتطوير العقارى، والمهندس أحمد مسعود، رئيس شركة معمار الأشراف، والمهندس ياسر عبدالله، رئيس شركة مجموعة ياسر عبدالله، والمهندسة إيمان المليجي، رئيس شركة جولدن بوينت للتطوير العقاري، والمهندس عبد الله أنور، شركة معالم جروب، والمهندس زياد قنديل، رئيس شركة قنديل جروب، والمهندس مصطفى عبد الدايم، كابيتال للتطوير العقارى.

كما يتنافس، كلاً من :" المهندس اسلام الشحرى، رئيس مجموعة الشحرى، والمهندس محمد صبحى، رئيس شركة معمار للتطوير العقارى، والمهندس محمد سالم، رئيس شركة عنوان للتطوير العقارى، والمهندس هشام سرحان رئيس شركة ال سرحان للتطوير العقارى، والمهندس محمود أبو الخير، رئيس شركة جدير العقارية، والمهندس علاء جمعان، رئيس شركة حيازة جروب، والمهندس بهجت صبرى، رئيس شركة كونستراكتا للتطوير العقاري، والمهندس وائل رمضان رئيس شركة سنترو للتطوير العقارى، والمهندس حسام عبد الغنى شركة الرياض مصر للتطوير العقاري، والمهندس محمد على شركة هيفن للتطوير العقارى، والمهندس محمد مصطفى شركة مزايا للتطوير العقارى، والمهندس شريف عزت، شركة رؤية جروب، والمهندس شريف شعلان شركة رويال للتطوير العقارى.

البستاني: الجمعية أصبحت بمثابة المنبر يعبر عن أصوات المطورين

المهندس محمد البستاني

وأكد المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، والرئيس الحالي لجمعية مطوري القاهرة الجديدة، والمرشح لدورة أخري، إنه تم إنجاز خلال فترة رئاسة مجلس الإدارة العديد من النجاحات والتي جاء أبرزها ما يلي: نجاح فعّال وبارز في تأسيس واستمرار الجمعية على نحو متوازن مستقر حيث كانت هناك محاولات لإنشاء هذه الجمعية العديد من المرات، ولكن لم تكتمل مسيرتها ولم تضم مثل هذا العدد الكبير من الأعضاء.

وأضاف البستاني، أنه خلال فترة رئاسته، استحوذت الجمعية على ربع مقاعد شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك استحوذت الجمعية على سدس مقاعد غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للصناعات، وهذا لم يحدث من قبل مع أي هيئة أو جمعية أخري على مستوى الجمهورية .

وتابع نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، أن الجمعية كان لها دوراً كبيراً في إصدار كود البناء الجديد الخاص بالجراچات داخل العاصمة الإدارية، إضافة إلى المساهمة بشكل مباشر في تعديل إجراءات ترخيص الوحدة الثالثة في المشروعات السكنية.

واستكمل "البستاني": "أصبحت الجمعية بمثابة المنبر الذي يصل من خلاله أصوات المطوريين والمتحدث عنهم وممثلهم في مختلف المحافل والفعاليات، حيث تم وضع أسس وقواعد لضبط العلاقات بين الشركات قائمة على الاحترام المتبادل، بحيث لا يستطيع أي طرف من أي شركة التحدث بصورة غير لائقة أو التعدي بالسوء أو التقليل من شركة أخرى عكس ما كان معتاد بشكل مؤسف في السابق.



البرنامج الانتخابي لـ غباشي يركز على إنشاء شركة تعاونية برأس مال 100 مليون جنيه

المهندس محمد سلامة غباشي

فيما أكد المهندس محمد سلامة غباشي، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن برنامجه الانتخابي يتضمن، عقد ميثاق الشرف المهني للمطورين العقاريين كمكمل للوائح الخاصة بالجمعية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء شركة تعاونية برأس مال 100 مليون جنيه لتوفير مواد البناء.

علاوة على ذلك، تضمن البرنامج الانتخابي لـ "غباشي"، دراسة إمكانية تأسيس شركة تسويق عقاري بمعايير دولية، وعمل منتدي أو مؤتمر عقاري دولي برعاية حكومية، وتنظيم معرض عقاري سنوي على أعلي مستوي لأعضاء الجمعية.



البرنامج الانتخابي لـ مصطفي عبد الدايم: يتضمن إنشاء شركة مساهمة وفتح صندوق استثماري

في نفس السياق، تحدث المهندس مصطفي عبد الدايم، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتطوير العقاري، وعضو غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للصناعات، عن البرنامج الانتخابي، حيث يتضمن إنشاء شركة مساهمة وفتح حساب لها “صندوق استثماري”، وإنشاء شركة توريدات لجميع مواد البناء اللازمة لكل الشركات، ووضع بروتوكول لكيفية انتقال الموظفين بين الشركات، والسعي الجاد للحصول على أراضي بالشراء من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان.

وائل رمضان يطالب بإنشاء صناديق استثمارية خاصة لتمويل مشاريع التطوير العقاري

المهندس وائل رمضان رئيس مجلس إدارة شركة سنترو للاستثمار العقاري

إما عن المهندس وائل رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة سنترو للاستثمار العقاري، وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، فأكد أن برنامجه الانتخابي، يتضمن تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة وحماية البيئة من خلال حملات توعية ومشاريع بيئية، والدفاع عن مصالح قطاع العقارات وتقديم المقترحات حول السياسات والتشريعات ذات الصلة، وتحقيق التنسيق بين المطورين والجهات المسؤولة لضمان سلاسة تنفيذ المشاريع العقارية.

ونوه “رمضان”، على إنشاء صناديق استثمارية خاصة لتمويل مشاريع التطوير العقاري، وإنشاء مركز لريادة الأعمال العقارية لتقديم الدعم للشركات الناشئة، وإنشاء شركة مساهمة مصرية للمشاركة في مشروعات عملاقة، وحل المشكلات والشكاوى وتقديم الدعم القانوني للعملاء للحفاظ علي القطاع العقاري.

ياسر عبد الله يتعهد بإظهار التنمية داخل بيت الوطن والنرجس وشمال الرحاب

المهندس ياسر عبد الله، رئيس مجلس إدارة ياسر عبد الله جروب

وتعهد المهندس ياسر عبد الله، رئيس مجلس إدارة ياسر عبد الله جروب، وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، بالسعى الكامل داخل كافه الجهات الحكومية بشكل يمثل الجمعية وليس أشخاص، وأن يكون من أوائل المطورين الذين يسعون بالتنمية وإظهار الجوانب الإيجابية داخل بيت الوطن، والنرجس، وشمال الرحاب، وكل المناطق الجديدة داخل القاهرة الجديدة.

كما تعهد “عبدالله”، أن يكون معينا بتوفير كل الوسائل الممكنة للمساعدة فى نهضة هذه المناطق وتعميره، وتسهيل كل ما يمكن تسهيله لاتمام أعمال التطوير حتى تسليم العملاء، وأن يكون الوضع بين الشركات أكثر قربًا وأكثر استفادة، من خلال معارض مشتركة، وصندوق حوادث، ودورات تدريبية، ورحلات دينية وسياحية.