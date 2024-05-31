للمرة الثانية عودة مسلم لخطيبته تثير فضول السوشيال ميديا.. والجمهور: "تاني يا ذكي"

تصدر اسم مطرب المهرجانات مسلم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أثار الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بحقيقة عودته لخطيبته يارا تامر، والذي أعلن الانفصال عنها عنها للمرة الثانية في مارس الماضي.

مسلم ويارا تامر

عودة مطرب المهرجانات مسلم إلى خطيبته من جديد

أعاد مسلم نشر صور خطوبته التي كانت بينه وبين خطيبته يارا بعد أن حذفها أو أرشفها عقب إعلان خبر الانفصال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل طلب من الجمهور أثناء حفلته بمحافظة الغربية أن يحيوا خطيبته قائلًا :"عايزين سقفة حلوة علشان خطيبتي واقفة هنا اسمها يارا"، ليؤكد على عودتهم لبعض.

فيما عادت يارا تامر ونشرت صور جديدة لهما، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام وكُتب :" أحبك يا حبيبي"، وأشارت إليه في الصور.

مسلم ويارا تامر

رواد السوشيال ميديا يعلقون على عودة مسلم ويارا تامر

بعد نشر الصور بساعات قليلة، انهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الثنائي فهناك من بارك لهما على العودة، والبعض الأخر كان في حيرة وتساؤلات وجاءت التعليقات كالأتي، " حبيبتى ربنا يخليكو لبعض و يبعد عنكو اى شر"، " انتو اي الدنيا بتسيبو بعض وبترجعو"، " مين بقا مع مين ومين راح فين واحنا اصلا فين"، " والله انتي غاويه خزوقه"، " فيكم شبه اوي من بعض ربنا يسعدكم"، " كان نفسي اقولك ربنا يسعدك ويخليكم لبعض بس صدقيني مفيش حاجه بتكمل علي ظلم وكسر خاطر وهو ظلم فا اكيد مفيش فرح بينكم هيكمل للأخر وربنا اللي قال كده مش احنا اللي بنقول ربنا يهديكي رغم ان ميت واحد يتمناكي وانك قمر وتستاهلي حاجه حلوه"، " تانى يا ذكى".

مسلم ويارا تامر

مسلم ويارا تامر

مسلم ويارا تامر

خطوبة وانفصال في شهرين تثير جدل متابعي مسلم

في فبراير العام الجاري احتفل مطرب المهرجانات مسلم، بخطوبته على يارا تامر في قصر البارون وذلك بعد مرور شهرين على انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي، ونشر مجموعة من صور الحفل عبر حسابه الرسمي قائلًا :" انهاردا بجد عرفت ان نهاية 2023 اجمل نهاية بي النسبه ليا ‏وأصبحت اجمل انسانه في حياتي الي ربنا كرمني بيها بعد تعب كبير ومشاكل كتير في حياتي بحبك جدا وربنا ياخليكي ليا ونفضل سند لي بعض وضهر جامد يا اجمل يارا".

مسلم ويارا تامر

ولكن بعد فترة قصيرة وتحديدًا في مارس 2024، تفاجئ المتابعين بخبر انفصال الثنائي بعد مرور أسبوعين على الخطوبة، حيث كتبت مسلم عبر خاصية (الاستوري) بحاسبه على موقع الصور والفيديوهات الشهير إ إنستجرام :"خلصت با جماعة".

مسلم ويارا تامر

كما كتبت يارا تامر، منشور عبر خاصية (الاستوري) :"الحمد لله أن كل حاجة بانت بدي، جت بسيطة"، كما كتبت:" عقول فارغة، أنفس مريضة، تطفلات غبية، مشاعر كاذبة، ناس محبين للكلام المستهلك، مجتمع غبي ومقرف".

مسلم ويارا تامر