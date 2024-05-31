كيف أحدد مساري بعد الشهادة الإعدادية 2024؟ خبير تربوي يجيب

أجاب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن تساؤل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية حول كيفية تحديد المسار التعليمي.

وذكر الخبير التربوي أن هناك حالات تحدد حتمية اختيار الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بدائل الثانوية العامة.

حالات تحتم بدائل الثانوية العامة على خريجي الشهادة الإعدادية

إذا كان مستوى تحصيل الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية متوسط أو أقل من المتوسط لأن الثانوية العامة تحتاج طالب متميز.

إذا حصل الطالب على مجموع صغير في الشهادة الإعدادية حتى لو كان يؤهله للثانوية العامة.

إذا حصل على مجموع كبير في الشهادة الإعدادية ورغم ذلك لديه ميول إلى التعليم الفنى أو التكنولوجي.

إذا كان ابنك بطبيعته لديه ميل للقلق من المذاكرة والامتحانات مرتفع لأن ذلك القلق يتفاقم في الثانوية العام وسيقلل من قدرته على التحصيل.

إذا كان ولى الأمر لا يمتلك الموارد المالية الكافية لتغطية مصاريف ابنه في الثانوية العامة من دروس وغيرها (لو الطالب مستواه ضعيف ومحتاج إلى دروس في كل المواد).

إذا كان ابنك الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية يميل إلى الدراسة العملية (كما في التعليم الفنى والتكنولوجي) وليس الدراسة النظرية في الثانوى العام.



معايير اختيار المسار بعد الشهادة الإعدادية

نوه الخبير التربوي بأنه لا بد أن يراعي ولى أمر الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية عند اختيار المدرسة الفنية أو التكنولوجية التطبيقية ما يلي: