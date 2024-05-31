نقص هرمونات الغدة الدرقية يؤدي إلى انقطاع التنفس

انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) هو حالة تصبح فيها المسالك الهوائية مسدودة، والتي قد تكون ناجمة عن نقص هرمونات الغدة الدرقية أو هرمون النمو الزائد، ومن العلامات المميزة لهذه المتلازمة الشخير.

ترتبط الأسباب الرئيسية لانقطاع التنفس أثناء النوم بأمراض مختلفة تصيب أعضاء الأنف والأذن والحنجرة، والتي يمكن أن تضعف التنفس الأنفي وبالإضافة إلى ذلك، فإن السمات الهيكلية للهيكل العظمي للوجه، والأمراض العصبية العضلية، والسمنة، وكذلك تعاطي الكحول والتدخين يمكن أن تساهم في تطور هذه الحالة، وفقًا لتقارير AiF.

تلاحظ طبيبة القلب بولينا كونتسيديلو أن الشخير الرتيب الهادئ في وضعية الاستلقاء لا يشكل خطراً عادة.

ومع ذلك، فإن الشخير بصوت عالٍ، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض مثل حرقة المعدة والنعاس أثناء النهار والصداع وزيادة التبول ليلاً والتعرق، قد يشير إلى توقف التنفس أثناء النوم.

ويمكن علاج الشخير بعدة طرق، اعتمادًا على السبب. يتطلب الشخير نهجًا فرديًا، حيث يمكن أن تختلف أسباب الشخير وشدته ومن المهم تجربة طرق مختلفة والعثور على أفضل الطرق التي تناسبك. إذا المساعدة الذاتية لا تجدي نفعًا.

تغيير نمط الحياة

فقدان الوزن

يمكن أن يساهم الوزن الزائد في الإصابة بالشخير، حيث أن رواسب الدهون حول الرقبة يمكن أن تؤدي إلتضييق المسالك الهوائية.

تجنب الكحول والمهدئات

تعمل الكحول والمهدئات على إرخاء عضلات الحلق، مما قد يؤدي إلى تفاقم الشخير. تجنب شرب الكحول قبل 3-4 ساعات من موعد النوم.

الإقلاع عن التدخين

التدخين يهيج الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى الالتهاب والشخير، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحة مجرى الهواء ويقلل من الشخير.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

يمكن أن يساعد تقوية العضلات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك عضلات الحلق، في تقليل الشخير.

الطرق والأجهزة الطبية

أجهزة تقويم الأسنان

هناك العديد من الأجهزة الخاصة، مثل قطع الفم أو واقيات الفم، التي تساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم.

ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)

يستخدم هذا الجهاز لعلاج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم ويساعد على إبقاء المسالك الهوائية مفتوحة عن طريق توفير تدفق مستمر للهواء من خلال قناع.

التدخلات الجراحية

في بعض الحالات، قد تكون الجراحة ضرورية لإزالة الأنسجة الزائدة أو تصحيح المشاكل الهيكلية في الأنف والحنجرة.

تشمل هذه العمليات الجراحية رأب اللهاة والحنك البلعومي (UPPP)، ورأب اللهاة بمساعدة الليزر (LAUP)، والاستئصال بالترددات الراديوية (RF).

الفحص الطبي

إذا كان شخيرك مصحوبًا بانقطاع التنفس أثناء النوم (انقطاع التنفس أثناء النوم)، أو النعاس أثناء النهار، أو أعراض خطيرة أخرى، فمن المهم استشارة طبيبك. يمكن للأخصائي إجراء فحص النوم (دراسة النوم) لتحديد وجود وشدة انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم واقتراح العلاج المناسب.

العلاجات المنزلية

النظافة المنتظمة للأنف

تنصح أندريفا: "إن شطف أنفك بمحلول ملحي يمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الأنف وتحسين التنفس".

الغناء وتمارين الحلق

يمكن أن يساعد الغناء وتمارين محددة لتقوية عضلات الحلق في تقليل الشخير عن طريق تمرين عضلات الحلق وتقويتها.