لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: آن الأوان للتحول إلى الدعم النقدي (فيديو)

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه آن الأوان للتحول إلى الدعم النقدي، معقبا: “هذا كان موضوع يتم مناقشته قديما، وحان وقت تطبيقه؛ طالما أن تكلفة إنتاج الخبز وصلت إلى جنيه و25 قرشا”.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي"، أن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بأن يكون الهدف كله توصيل الدعم فى المستقبل للمستحق نفسه بطريقة مباشرة.

حوار مجتمعي من خلال الحوار الوطني

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي من خلال الحوار الوطني يخص هذا الشأن، وسيتم سؤال المواطن المصري “هل يرغب في استمرار الدعم بالشكل الحالي؟”.

وأكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن بعض البقالين التموينيين يأخذون البطاقات التموينية من المواطنين بغرض صرفها لكنه في الحقيقة يستفيد منها.



وقال رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، الخميس، إنه من وجهة نظره الشخصية أن المواطن مستحق الدعم يأخذه نقدي، مؤكدا أن الدعم النقدي سيوفر على الدولة رقابة وضياع الأموال واختفاء إهدار الأموال، موضحًا أن ذلك سيمنع التجار من التلاعب.



وأشار إلى أن الدعم لا بد أن يصل إلى مستحقيه، مؤكدا أن الحوار الوطني سيناقش هذا الملف وسيخرج بمحدادات لها نتائج إيجابية ورائعة، وستنفذها الحكومة على الفور.

وتابع: “ليس كل المصريين يستحقون الدعم، ويوجد عدد محدود من مستحقي الدعم، ويجب على الدولة زيادة الحماية المجتمعية لهم".

الدعم لا يصل لمستحقيه

ولفت إلى أنه يجب إحالة هذا الملف إلى الحوار الوطني، لأنه سيخرج بمحددات في هذا الإطار مع الاستماع لجميع وجهات النظر المختلفة.

وأشار إلى أن المناقشة في ملف الدعم وتحويله إلى الحوار الوطني شجاعة من الحكومة سواء كان عينيا أو نقديا، وتأكيد استمرار دعم الدولة.

وأوضح أن المليارات التي تنفق على الدعم لا تصل إلى المستحقين، وذلك بسبب ممارسات وجشع واستغلال التجار.