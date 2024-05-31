ألم في الصدر دليل على الإصابة بالنوبة القلبية

أفاد الدكتور مالينوفسكايا أن النوبة القلبية أصبحت مؤخرًا "أصغر سناً"، وكل حالة ثالثة تقريبًا من هذا المرض الخطير تحدث لدى مرضى يبلغون من العمر ثلاثين عامًا.

ووفقَا للطبيبة، فإن الاستعداد للإصابة بنوبة قلبية يتأثر في المقام الأول بسمات نمط الحياة السلبية - الخمول، وإساءة استخدام الكربوهيدرات والدهون غير الصحية، وقلة الاهتمام بالرياضة، والنتيجة هي زيادة في مستوى الكوليسترول "الضار"، والذي تبدأ منه اللويحات بالتشكل ويتطور تصلب الشرايين - وهو السبب الرئيسي لاحتشاء عضلة القلب.

وإن تكوين لويحات الكوليسترول هو العلامة الرئيسية لتصلب الشرايين، والذي غالبا ما يكون سبب نوبة قلبية، وأوضحت مالينوفسكايا لـ tvernews.ru، أن أمراضًا أخرى قد تكون مسؤولة أيضًا، مثل تشنج أو تجلط الدم في الأوعية التاجية التي تغذي القلب.

أعراض تحدث أثناء النوبة القلبية

ألم في الصدر– يمكن أن يكون شديدًا جدًا، ويحدث فجأة ويستمر لفترة طويلة، ويأخذ أحيانًا شكل إحساس بالضغط أو الحرقة خلف القص.

تشعيع الألم – ينتشر الألم إلى الذراع والفك السفلي وتحت لوح الكتف.

ضيق في التنفس – هناك شعور بنقص الهواء.

الدوخة – قد لا يتمكن الشخص من الوقوف على قدميه؛

الضعف – يمكن أن يكون قويًا للغاية؛

الشحوب – إذا حدث ألم في الصدر مع الشحوب والتعرق، فقد يشير ذلك إلى نوبة قلبية.

وأضافت أولغا مالينوفسكايا: "يمكن أن تظهر علامات النوبة القلبية أثناء النشاط البدني أو التجربة العاطفية، وأثناء الراحة، عندما لا يشارك الشخص بنشاط في أي نشاط بدني".

وشددت على أنه في حالة الاشتباه في الإصابة بنوبة قلبية، عليك استشارة الطبيب.

ما لا تعرفه عن النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية) ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات، وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

يمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم، ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.