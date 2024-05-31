ضبط 442 مخالفة للتحدث عبر الهاتف أثناء ‏القيادة ‏

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (442) ‏مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء ‏القيادة.‏

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جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة ‏الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على ‏كافة الطرق والميادين لتسيير ‏الحركة ‏المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، ‏والحد من وقوع الحوادث على الطرق .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة ‏الداخلية حملاتها لضبط المخالفات ‏‏المرورية. ‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات ‏الأمنية.‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ‏ومواصلة الحملات ‏‏الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ‏ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية ‏والذخائر غير المرخصة ‏‏وضبط المحكوم عليهم ‏الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا ‏حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ‏‏‏‏‏ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏‏‏‏‏‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، ‏وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم ‏‏‏‏‏الفساد ‏بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال ‏العام.‏

جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة ‏أشكال الخروج عن القانون

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة بالتجمع ‏‏‏‏‏الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ ‏بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار ‏في الحشيش.‏

وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ‏ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، ‏وألزمته ‏‏‏‏‏بالمصاريف الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد ‏الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور ‏عادل محمد السيوي، ‏‏‏‏‏وأحمد رضوان أبا زيد ‏الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، ‏وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، ‏‏‏‏‏‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع ‏أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز ‏شرطة الجيزة أحرز بقصد ‏‏‏‏‏الإتجار في ‏الحشيش في غير الأحوال المُصرح با ‏قانوناً. ‏

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً ‏غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. ‏

وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد ‏‏"طلقة" مما تستخدم على السلاح محل ‏الاتهام السابق بدون ‏‏‏‏‏ترخيص.‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة ‏أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم ‏واللتان وزنتا قائماً 81.90 ‏‏‏‏‏جم (واحد ‏وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما ‏للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول ‏من ‏‏‏‏‏قانون المخدرات. ‏

كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق ‏الأدلة الجنائية أن السلاح الناري ‏المضبوط بحوزته هو فرد ‏‏‏‏‏خرطوش محلي ‏الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير ‏مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن ‏‏‏‏‏‏الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما ‏يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة ‏لذلك.‏