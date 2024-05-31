عودة"جنا" طالبة دكرنس المختفية بعد أسبوع من البحث

بعد أسبوع من عمليات البحث المضنية عن طالبة الصف الثاني الثانوي "جنا"، نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الدقهلية من إعادة المختفية إلى حضن عائلتها، وسط فرحة أهالي منطقتها "دكرنس".

اختفاء الطالبة جنا

وكانت الطالبة "جنا" قد اختفت بعد خروجها من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي في مدينة دكرنس، مما أثار قلق أهالي منطقة دكرنس.

مكافأة لمن يعثر جنا

ونشر والدها "جمال عبد الغفار" صور ابنته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً عن مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات عنها.

لغز العثور على جنا

أظهرت مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة سائق توك توك يقف للطالبة، لكنها رفضت الركوب معه، وفقدت العائلة أثرها.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، وضيقت دائرة البحث حول المقربين من "جنا"، وفتحت تحقيقات موسعة.

إعادة جنا لأسرتها

نجح رجال المباحث في تتبع خط سيرها من خلال كاميرات المراقبة، مما أدى إلى تحديد مكانها وإعادتها سالمة إلى عائلتها.

وفي سياق منفصل تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج من إلقاء القبض شخص حاصل على دبلوم تجارة لقيامه بالنصب على أربعة أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 750 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأخشاب مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو المبالغ التي أستولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم أول سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "أحمد . ع. م" 48 سنة فني تمريض يقيم دائرة مركز سوهاج وعدد "3" آخرين بتضررهم من "السيد . ع . ع . و" 41 سنة حاصل على دبلوم تجارة يقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 750.000 ] سبعمائة وخمسون ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الأخشاب مقابل حصولهم على أرباح شهريه تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.