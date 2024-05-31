طلاق نيللي كريم وهشام عاشور بعد زواج 3 سنوات.."صورة" تكشف سبب الانفصال

أعلنت النجمة نيللي كريم عن طلاقها رسميًا، من زوجها الفنان ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، بعد زواج استمر ما يقرب من ثلاثة أعوام، الأمر الذي أثار صدمة الجمهور متسائلين عن الأسباب.

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

لم تكشف نيللي كريم عن أسباب طلاقها من هشام عاشور، واكتفت بقول: "كل شيء قسمة ونصيب الإنفصال تم اليوم ولكن لن نقول أسباب" في إشارة منها إلى أن السبب خاص بهما فقط، في حين التزم طليقها الصمت ولم يعلق على خبر الإنفصال.

نيللي كريم وهشام عاشور

سبب طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

لمحت نيللي كريم حول أسباب طلاقها من هشام عاشور، من خلال مشاركة حكمة شهيرة عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك قبل ساعات من إعلان إنفصالها.

وكتبت نيللي كريم: "يكبر الانسان ثلاثة اضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له".

نيللي كريم عبر انستجرام

في الوقت نفسه، تبين أن نيللي وهشام لازالا يحتفظان بصورهما معًا، ولم يلغيا متابعة بعضهما البعض على حساباتهما الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

نيللي كريم وهشام عاشور

آخر عمل فني جمع بين نيللي كريم وهشام عاشور

وكان آخر عمل فني يجمع بين نيللي كريم وهشام عاشور مسلسل "روز وليلى" الذي عُرض في بداية 2024، وسبق وتعاونا معًا في مسلسل "عملة نادرة" الذي خاضا به ماراثون دراما رمضان لعام 2023.

نيللي كريم وهشام عاشور

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

وتزوجت نيللي كريم من هشام عاشور في أغسطس عام 2021، وأقيم حفل زفافهما داخل منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، بحضور عدد محدود جدا من الأصدقاء، والأقارب، ونجوم الوسط الفني، كما وكلت المنتج جمال العدل عنها في عقد القرآن.

نيللي كريم وهشام عاشور

آخر أعمال نيللي كريم

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم مسلسل "فراولة" الذي خاضت به موسم دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة النجوم صدقي صخر، وشيماء سيف، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، وأحمد فهيم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.