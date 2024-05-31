النسخة الجديدة من Silent Hill 2 ستصدر على PS5 و PC في 8 أكتوبر

من المقرر أن يتم إصدار النسخة الجديدة من لعبة Silent Hill 2 من فريق Bloober على جهاز PlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي في 8 أكتوبر، وهي تبدو جميلة ومخيفة. وهي متاحة للطلب المسبق على PlayStation Store وSteam.

لقد مر أقل من عامين منذ أن أعلن Konami وBloober Team عن النسخة الجديدة من Silent Hill 2، على الرغم من تسرب أخبار وجودها قبل بضعة أشهر، مما يمنح المشجعين متسعًا من الوقت لتدمير الوضع. حصلنا اليوم على العرض الترويجي الأول للعبة النسخة الجديدة، والذي يعرض الممرات المألوفة التي تصطف على جانبيها الممرضات الملطخات بالدماء، والبيئات منخفضة الإضاءة التي تعج بالحشرات، وغيرها من المفاجآت السيئة التي كانت تكمن دائمًا في بلدة سايلنت هيل الهادئة. مع الصور والإضاءة والأحاسيس الحديثة، يبدو كل شيء جميلًا بشكل مخيف.

تم إسقاط المقطع الدعائي لتاريخ الإصدار خلال عرض PlayStation State of Play اليوم. بعد ذلك مباشرة، عقدت شركة Konami حدثًا منفصلاً لمشاريعها العديدة في Silent Hill، بما في ذلك نظرة موسعة على النسخة الجديدة من Silent Hill 2.



Bloober Team هو الاستوديو الذي يقف وراء سلسلة Layers of Fear وObserver وBlair Witch وThe Medium - وكلها تجارب رعب نفسي مفيدة تمامًا. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يمكن أن ترقى إليه هنا: Silent Hill 2 هي لعبة رعب كلاسيكية محبوبة. لقد صدرت هذه اللعبة على جهاز PlayStation 2 في عام 2001، وبعد مرور أكثر من 20 عامًا، يتوق الكثير من المعجبين لمعرفة كيف ستصمد النسخة الجديدة. أعاد فريق Bloober بناء اللعبة بالكامل، بما في ذلك التقاط الأداء الكامل وتبديل الكاميرا شبه الثابتة لمنظور الشخص الثالث الحديث.

أخبر المؤسس المشارك لفريق Bloober، Piotr Babieno، موقع Engadget في يونيو 2023 أن الاستوديو قام بتغيير روح صناعة الألعاب بالكامل من أجل طبعة Silent Hill 2 الجديدة. بدلاً من القيادة حسب المزاج والملابس، جعلوا الميكانيكا أساس الرعب الذي يظهر على الشاشة، باستخدام مدخلات اللاعب لتوليد القلق. كانت مجموعة Layers of Fear التي صدرت في الصيف الماضي بمثابة نهاية لعصر الرعب النفسي لفريق Bloober. وكما قال بابينو في يونيو الماضي:

"هذا العام يشبه إغلاق عصر صناعة ألعاب الرعب النفسي. نحن الآن ننتقل إلى Bloober Team 3.0، لنصنع الرعب في السوق الشامل.... قررنا أن عناويننا التالية يجب أن تكون أكثر توجهاً نحو السوق الشامل. نود التحدث مع المزيد من الناس. نود أن نقدم أفكارنا، مع حمضنا النووي، ليس من خلال البيئة أو رواية القصص، ولكن من خلال العمل. لذا فإن جميع ألقابنا المستقبلية ستحتوي على الكثير من آليات اللعب. سيكونون أكبر بكثير."