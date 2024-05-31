حيلة شيطانية لـ"سفاح التجمع" مع ضحاياه.. ماذا يفعل مخدر الآيس وعقار الكويتابكس؟

لا تزال قضية سفاح التجمع تثير حالة من الجدل الكبير في الرأي العام، خاصة وأن التحقيقات في القضية تكشف عن مفاجئات جديدة كل يوم في كيفية قيام سفاح التجمع بالتخلص من ضحاياه بعد ممارسة العلاقة غير الشرعية معهم والتخلص من حياتهم.

من آخر المستجدات في قضية سفاح التجمع والتي حملت رقم 296 لسنة 2024 إدارى الجنوب ثان بورسعيد، هو قيام المتهم بإعطائهم مواد مخدرة، بالإضافة إلى مواد كيميائية ليتفاعلا سويًا ويزداد تأثير المخدر على الضحية.

ومن بين المواد المخدرة التي كان يعطيها سفاح التجمع لضحاياه مخدر الآيس، وبعد ذلك عقار الكويتابكس، وعلى حسب أقوال سفاح التجمع في التحقيقات بأن هذا العقار يتفاعل مع مخدر الآيس ويرفع نسبة تأثير الآيس على الضحايا؛ للتسهيل في تنفيذ جريمته.

ترصد بوابة الوفد عن أبرز المعلومات الخاصة بمخدر الآيس وعقار الكويتابكس:

ما هو هو مخدر الآيس ؟

يعد مخدر الآيس، من أكثر المواد المخدرة المستحدثة خطورة، خاصة بأنه مخدر من نوع المنبهات يصنع من الميثامفيتامين.

يُعرف بآثاره القوية على الجهاز العصبي المركزي، مما يُسبب شعورًا بالطاقة الزائدة.

لمخدر الآيس آثار قصيرة المدى تصحبها آثار فتاكة ومن الآثار قصيرة المدى زيادة الطاقة والنشوة، وتحسين المزاج، والإحساس باليقظة والتركيز، وفقدان الشهية، بخلاف السلوك العدواني، وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

الآثار المدمرة لمخدر الآيس:

الإدمان الشديد. أمراض نفسية مثل الذهان والاكتئاب. تلف الدماغ. مشاكل في القلب والرئة. تلف الكبد والكلى. ضعف المناعة. مشاكل في الجهاز الهضمي. سلوكيات خطيرة. مخاطر التعاطي: سرعة الإدمان: يُمكن أن يُصبح الشخص مدمنًا بعد أول تجربة. صعوبة الإقلاع: يُعدّ الإقلاع عن الآيس صعبًا للغاية، ويتطلب دعمًا طبيًا ونفسيًا.

ما هي مادة الكويتابكس التي استخدمها سفاح التجمع ؟

تُعد مادة الكويتابكس من المواد المضادة للذهان، ومعروفة أيضًا باسم كوينتابين، وهو دواء يُستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات النفسية، منها الآتي:

الفصام: يُساعد في علاج الأعراض الإيجابية (الهلوسة، الوهم) والسلبية (الانسحاب الاجتماعي، قلة التعبير عن المشاعر) للفصام.

اضطراب ثنائي القطب: يُساعد في علاج نوبات الهوس والاكتئاب.

اضطراب الشخصية الحدية: يُساعد في علاج الأعراض مثل عدم الاستقرار في المزاج والسلوكيات المتهورة.

القلق: يُستخدم أحيانًا لعلاج بعض أنواع القلق.

الآثار الجانبية ومضاعفات زيادة الجرعة:

النعاس: قد يُسبب الشعور بالنعاس، خاصة في بداية العلاج.

الجفاف في الفم: قد يُسبب الشعور بجفاف الفم.

اضطرابات في الجهاز الهضمي: قد يُسبب عسر الهضم أو الإمساك.

اضطرابات في الرؤية: قد يُسبب ضبابية في الرؤية أو تغيرات في الرؤية.