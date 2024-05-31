حماس ردا على مقترح بايدن: الموقف الأمريكي جاء نتاجا لصمود شعبنا ومقاومته

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن مقترح وقف إطلاق النار ، قائلة: حماس تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جوبايدن اليوم 31/05/2024 من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الاعمار وتبادل للأسرى.

وأضافت حماس في بيانها: نعتبر إن هذا الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة، هو نتاج الصمود الأسطوري لشعبنا المجاهد ومقاومته الباسلة.

واكدت الحركة، على استعدادها للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.

