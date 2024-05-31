بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض اليوم الجمعة

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية، استقرارًا، وتواصل بورصة الدواجن نشر أسعار الفراخ بشكل يومي، لتبقى سيدات البيوت المصرية على اطلاع دائم بأحدث الأسعار.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي مابين 115 إلى 120 جنيها في البورصة و125 جنيها في الأسواق.

ويعتبر متابعة سعر كيلو الفراخ جزءًا أساسيًا من اتخاذ قرار الشراء، حيث تسعى الأسر المصرية إلى الحصول على أفضل الأسعار لتحقيق توازن بين الجودة والميزانية، ومن خلال موقعنا نقدم لكم أحدث الأسعار ليوم الجمعة، 31 مايو 2024، بالإضافة إلى سعر كرتونة البيض، لمساعدتكم في مشترياتكم اليومية.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الدواجن خلال صباح اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات السعرية لمختلف السلع بالأسواق المحلية وعرضها، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم مابين 92 93 جنيه في البورصة، و مابين 102 103 جنيهات في الأسواق.

بينما سجلت أسعار الفراخ الحمراء والساسو مابين 105 إلى 106 جنيهات في البورصة، وبين 115 إلى 116 جنيها في الأسواق.

كما سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء نحو 85 جنيها في البورصة، و 95 جنيها في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ البلدي: 115-120 جنيها في البورصة، 125 جنيها في الأسواق.

سعر كيلو البانية: 220-230 جنيها في الأسواق.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

أما بالنسبة لأسعار أجزاء الفراخ اليوم الجمعة، فهي كالآتي:

سعر الأوراك: يصل إلى حوالي 120 جنيهًا للكيلو.

سعر البانية: يتراوح بين 220 و230 جنيهًا.

سعر الدبابيس والصدور بالعظم: يصل إلى حوالي 130 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبد والقوانص: يصل إلى حوالي 115 جنيهًا.

سعر أجنحة الفراخ: يصل إلى حوالي 75 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: يصل إلى حوالي 45 جنيهًا، وسعر أرجل الفراخ 25 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الجمعة

سعر كرتونة البيض الأبيض: 125 جنيها جملة، 135 جنيها للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 127 جنيها جملة، 137 جنيها للمستهلك.

أسعار البيض البلدي: 128 جنيها جملة، 138 جنيها للمستهلك.