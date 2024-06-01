حسام عبدالمجيد: فرجاني ساسي سبب اسم "ماتيب"

كشف حسام عبدالمجيد نجم دفاع فريق الزمالك، عن السبب وراء تسميته بـ ماتيب الكرة المصرية.

وقال حسام عبد المجيد خلال تصريحات تليفزيونية إن التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق هو من أطلق عليه اسم "ماتيب".

وأوضح : "ماتيب أطلقه عليا فرجانى ساسى فى أحد التدريبات تحدث مع شيكابالا وقاله بص حسام شبه ماتيب مدافع ليفربول ومن ساعتها اتشهرت بهذا الاسم".

وعن كواليس تصعيده إلى الفريق الأول بالزمالك أوضح عبدالمجيد "فيريرا هو الأب الروحى ودائما فى قلبى لأنه هو من صعدنا، وإصابات الفريق أدت إلى الدفع بنا فى المباريات وقدرت أحجز مكان فى التشكيلة، وفيريرا علمنا بعض أساسيات الكرة فى الملعب لم نكن نعلم عنها شىء واستفدنا كثيرا منه، وفيريرا يجيد التعامل مع اللاعبين ويكسبهم ويغير نفسيتهم".

وواصل: "تأقلت بشكل كبير مع حمزة المثلوثى وأصبحنا متفاهمين بشكل كبير، وأجيد اللعب فى كلا الجانبين، سواء شمال أو يمين مش فارق معايا المكان".