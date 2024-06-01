نيللي كريم.. عدد أبناء فراولة السينما المصرية " رسام ومصور"

تصدر اسم الفنانة نيللي كريم مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان انفصالها عن زوجها لاعب الاسكواش المعتزل والفنان هشام عاشور، عقب زواج استمر 3 سنوات، الأمر الذي جعل المتابعين والجماهير في حيرة من أمرهم متسائلين عن أسباب الطلاق.

نيللي كريم وهشام عاشور

انفصال نيللي كريم وهشام عاشور يثير جدل الجماهير

أكدت الفنانة نيللي كريم خبر طلاقها من هشام عاشور وفقًا لتصريحات صحفية حيث قالت : "كل شيء قسمة ونصيب.. وخلاص النصيب انتهى بيننا"، بينما قام عاشور بغلق هاتفه والابتعاد عن الأضواء لفترة، وفقًا لمصادر مقربة من الثنائي، أكدوا أن الفترة الأخيرة شهد النجمان خلافات كبيرة بينهما.

نيللي كريم

أبناء نيللي كريم.. لن تصدق أعمارهم

تحولت السوشيال ميديا إلى أخبار نيللي كريم، مما جعلها تتصدر التريندات خاصة على موقع "فيسبوك" وموقع "إكس" تويتر سابقًا، ومن هنا نستعرض لكم أبناء نيللي كريم بعد طلاقها من هشام عاشور.

- يوسف صبري

ابن نيللي كريم

ابن نيللي كريم

ابن نيللي كريم

تزوجت نيللي كريم 3 مرات، كانت الزيجة الأولى عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا وتزوجت من المهندس بهاء صبري، وأنجبت طفلها الأول يوسف، هو مصمم و فنان متعدد التخصصات ومؤسس ريزو جراف تعاون مع علامات تجارية محلية وعالمية كما شارك في تأسيس و إخراج مشروع نجيب محفوظ، وهي مبادرة ديوان للنشر و هو كيان بيركز على اشراك و اثراء تراث الكاتب، ويعيش بين القاهرة ولندن، وتخرج في الجامعة عام 2019.

- كريم صبري

ابن نيللي كريم

ابن نيللي كريم

كريم هو الأبن الثاني لنيللي كريم ومن زوجها الأول، ويعمل كـ مصور فوتوغرافي، وتخرج أيضًا من الجامعة.

- سيليا وكندة

بنات نيللي كريم

بنات نيللي كريم

في عام 2004، تزوجت نيللي كريم للمرة الثانية بعد طلاقها من زوجها الأول، وتزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت منه ابنتيها سيليا وكندة، وأعلنت طلاقها عام 2015، بعد 11 عاما من الزواج.

ما لا تعرفه عن نيللي كريم.. فراولة السينما المصرية

نيللي كريم من مواليد الإسكندرية وتبلغ من العمر 49 عامًا، ووالدها مصري الجنسية ووالدتها روسية، تخرجت من معهد الباليه بأكاديمية الفنون، وعملت راقصة باليه في الأوبرا 1991.

كما شاركت وقدمت العديد من الأعمال التي تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية، حيث شاركت في نحو 70 عملًا فنيًا، وقدمت بطولات مسلسلات مهمة مثل سجن النسا، بنت اسمها ذات، لأعلى سعر، اختفاء، بـ 100 وش، عملة نادرة وكانت آخر أعمالها في التلفزيون مسلسل فراولة الذي عرض في رمضان 2024.