وسيم السيسي يدافع عن تصريحات زاهي حواس بشأن قصة شق البحر لبني إسرائيل

كشف الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، تفاصيل لقائه مع الدكتور والكاتب يوسف زيدان قائلًا: «يوسف سألني طالما كل الناس بتحبك ليه بيرفعوا قضايا ضدك.

وأضاف وسيم السيسي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم: "التنوير هو إضاءة المساحات المظلمة في العقل البشري، ولابد أن يكون الناقد موضوعي وليس وصي على الآخرين.

وتابع وسيم السيسي: "البينة على المدعي، ولابد من إعطاء الفرصة للجميع، كما أن فكرة تكوين لا بد أن تواجه بفكر آخر وليس الإدعاء بدون أدلة، والشعوب تتقدم بالفكر».

تصريحات الدكتور زاهي حواس



وعلق وسيم السيسي على تصريحات الدكتور زاهي حواس عن عدم وجود دليل على أن بني إسرائيل عاشوا في مصر وشقوا البحر للخروج منها، مؤكدًا أنه لم ينكر ما جاء في الكتب المقدسة، لكنه يؤكد أن التاريخ كعلم يبحث في الموجودات سواء بردية أو جدرية أو تمثال، وأن العلم يبحث في الموجودات والدين يبحث في الغياب، كلاهما له ميدان بحث.

وأشار إلى أن حواس لا ينكر ما جاء في الكتب المقدسة، ولكن يقول إن ما بين أيدينا من جداريات وحفريات لا يوجد بها ما يؤيد ما جاء بالكتب المقدسة.

وأردف: الحرية الفكرية ضرورة حتمية، وليست تجريح في الآخرين، كما أن النقد البناء يقوم على مجموعة من العناصر التي تهدف إلى الإصلاح.