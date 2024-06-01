حالة الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.. أطباء يوضحون

بعض التغييرات في حالة الأصابع تجعل من الممكن تحديد حدوث أحد أخطر أنواع السرطان - سرطان الرئة على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى ذلك من خلال سماكة كتائبها الطرفية.

يعتبر سرطان الرئة من أخطر أنواع الأورام الخبيثة لأنه عادة ما يكون من الصعب اكتشافه إلا بعد أن ينتشر الورم عبر الرئتين ويبدأ بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهذه الميزة تجعلها واحدة من الأكثر دموية في العالم.

وفي المراحل المبكرة، عادة لا يكون لسرطان الرئة أي أعراض يمكن رؤيتها أو الشعور بها، وفقط في وقت لاحق تظهر العلامات المعروفة التي تميزه - السعال والصفير وألم في الصدر والدم في البلغم.

وقال خبراء من خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) لصحيفة Express: "يجب أن تكون منتبهاً للغاية لجسمك لتلاحظ التأثيرات الأخرى الأقل شهرة التي يمكن أن تظهر في مناطق الجسم التي يصعب ربطها بهذا المرض".

يوضح الأطباء البريطانيون: الأورام التي تنشأ في الرئتين يمكن أن تنتج مواد كيميائية تشبه الهرمونات فهي تسبب تدفق المزيد من الدم والسوائل إلى الأنسجة عند أطراف الأصابع، مما يجعلها تبدو أكثر سمكًا أو أكبر من المعتاد.

ويمكن تحديد تطور سرطان الرئة من خلال تغير حالة الأصابع، ويحذر الأطباء من أن من أعراضها توسع وتضخم وسماكة أطرافها.

ووفقًا لهم أيضًا، في حالة الإصابة بمرض خطير، قد تلاحظ أن الجلد بجوار أظافرك يبدأ في الظهور بمظهر لامع بشكل غير عادي وإشارة أخرى: إذا نظرت إلى الأظافر من الجانب، فيمكنك رؤية التحدب غير العادي، والذي لم يتم ملاحظته من قبل.

يوصي أطباء الأورام بشدة بعدم تأخير الاتصال بالمتخصصين والفحص في حالة حدوث تغييرات بأصابعك، وأضافوا أنه بالإضافة إلى سرطان الرئة، يمكن أن تسببها أيضًا اضطرابات خطيرة أخرى، بما في ذلك عدوى القلب أو أمراض القلب، والتهابات الرئة المزمنة.

سرطان الرئة

سرطان الرئة هو نوع من السرطانات يبدأ في الرئتين، رئتاك عبارة عن عضوين إسفنجيين في صدرك يسحبان الأكسجين عند الشهيق ويطلقان ثاني أكسيد الكربون عند الزفير.

سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم، والأشخاص المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، رغم أن سرطان الرئة يمكن أن يصيب أيضًا الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا، وويزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة طول فترة التدخين وعدد السجائر التي دخنتها.

وإذا أقلعت عن التدخين، حتى ولو بعد التدخين لسنوات عديدة، فيمكنك أن تقلل من فرص إصابتك بسرطان الرئة بشكل كبير.