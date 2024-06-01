مختار مختار يحذر المنتخب من بوركينا فاسو ويوجه رسالة للجماهير

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي السابق أن منتخب مصر يستطيع الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مصر وبوركينا فاسو هي المواجهة الأبرز في المجموعة، فهو المنتخب الذي ينافس مصر على التأهل".

وأضاف: "مباراتا مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو هما الأهم، والفوز فيهما سينقل المنتخب نقلة أخرى في المجموعة وحسابات التأهل للدور القادم".

وتابع: "منتخب مصر يستطيع الفوز في المباراتين، ولكن أيضًا منتخب بوركينا فاسو أصبح فريقًا قويًا، وانتقل لمستوى عالي، في ظل وجود عدد كبير من المحترفين".

وأكمل: "حضور الجماهير سيكون له عاملًا كبيرًا في مباراة بوركينا فاسو.. كرة القدم هي من تسعد الجماهير، ولدينا فرصة كبيرة في التأهل لكأس العالم 2026".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "يجب أن تكون لدينا ثقة كبيرة في منتخبنا، وعلى كل لاعب أن يدرك قيمة قميص منتخب مصر، وعليهم أن يرون فرحة جماهير الأهلي والزمالك ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية".