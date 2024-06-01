عباس أبو الحسن يخرج عن صمته بعد وفاة ضحية..الأخري تضعه فى ورطة|ما القصة؟

أكد الفنان عباس أبو الحسن، بأنه تكفل بعلاج ضحايا حادث سيارته الذي وقع منذ أيام قليلة، ونفي أيضاً تصريحات إحدى ضحيتي الدهس بعدما اتهمته بعدم تكفله علاجهما، معلقاً: فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيل والله هو الحسيب إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولًا.

تصريحات عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن عن أسرة ضحية الحادث: ينشرون للأسف ادعاءات وافتراءات في الصحف

نشر عباس أبو الحسن، منشورًا عبر حسابه الرسمي على بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "خرجت اليوم أهلية السيدة منال صالح، أحد السيدتين المصابتين في حادث السيارة نتيجة لعبورها المفاجئ شارع محور 26 يوليو الرئيسي السريع، وفي وقت ذروة من النهار، من نقطة غير مخصصة لعبور المشاة ينشرون للأسف ادعاءات وافتراءات في الصحف والمواقع الالكترونية، لا أساس لها من الصحة، مصرحين أني امتنعت عن سداد فواتير المستشفى بالمجافاة للحقيقة، هذه هي الحقيقة بالمستندات".

عباس أبو الحسن

تابع عباس أبو الحسن حديثه معلقاً: "قمت منذ ليلة الحادث 20 مايو وأنا ما زلت بين يدي الشرطة والنيابة بنقل السيدتين المصابتين من مستشفى زايد التخصصي الحكومي لمركز عناية مركزة خاص بالمهندسين، تحت رعاية مجموعة من الاستشاريين المتخصصين، وقمت بإرسال مستشارين أطباء من خارج المركز من باب العناية الزائدة، وذلك حتى تاريخ أمس 30 مايو وهو يوم خروجها، لم أكن تحت ضغطا أو مضطر لتحمل تلك النفقات إلا بوازع ضمير إنساني أخلاقي، ومرفق كافة المستندات المعضدة لكلامي".

عباس أبو الحسن

أنهى عباس أبو الحسن حديثه، مضيفاً: "قررت أن أعف عن ذكر المساومات التي تعرضت لها، رغم تلك المحاولات المؤسفة للنيل من سمعتي، وقال تعالى: فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيل والله هو الحسيب إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولًا".

عباس أبو الحسن

كما خيم الحزن على أهل السيدة التي رحلت عن عالمنا إثر إصابتها فى الحادث، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي.

يأتى ذلك بعد إصابتها بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.



وكان كشف حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، تطورات التحقيق.

وأكد محامي عباس أبو الحسن في رسالة صوتية لـ ET بالعربي قائلًا: "بخصوص حادث الفنان عباس أبو الحسن النهاردة، حادث عادي بيحصل لأي حد مننا كلنا، حوالي الساعة 3:30 أثناء اتجاه الفنان عباس أبو الحسن لمنزله بالطريق الصحراوي فوجئ بسيدتين أمام سيارته بيتفادوا سيارة أخرى على يساره، واصطدم بهما مما أحدث بهما إصابات".

عباس أبو الحسن

وأضاف: "في محاولته لإنقاذهم وشيلهم من الطريق أصيب في عصب رجله اليمين، وتم إحالته وإحالة المصابين للمستشفى، وعمل رنين مغناطيسي على كاحله، ثم توجه لقسم الشرطة مرة أخرى وتم أخذ أقواله وعرضه على النيابة، وتم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، وجاري إخلاء سبيله من القسم بعد عرضه على المباحث واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابع قائلا: "حالة المصابين الصحية إلى حد ما مستقرة، والفنان قال لهم اللي إنتو عايزينه هنعمله، وبناء على طلب أهلهم تم إحالتهم لمستشفى السلام الدولي، وتم علاجهم على نفقة الفنان عباس أبو الحسن".

عباس أبو الحسن

يشار الى أن الأجهزة الأمنية تحفظت على الفنان عباس أبو الحسن بعد اتهامه بالاصطدام بسيدتين في منطقة الشيخ زايد بسيارته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث مروري بمنطقة الشيخ زايد ووقوع إصابات.

وتبين بعد الفحص أن السيارة ملك الممثل عباس أبو الحسن، وأنه اصطدم بسيدتين أثناء عبورهما الطريق في الشيخ زايد وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على الفنان عباس أبو الحسن.