تسلا تستدعي 125 ألف سيارة لإصلاح مشاكل حزام الأمان

شركة تسلا ليست غريبة على عمليات الاستدعاء المتعلقة بالسلامة، والآن هناك مشكلة أخرى يجب إضافتها إلى قائمتها. أفادت رويترز أن الشركة تستدعي 125227 سيارة بسبب مشكلة في نظام التحذير من حزام الأمان. وفقًا للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، قد يكون السائق غير مقيد، وقد لا يتم تنشيط ضوء التحذير والرنين. ينتهك هذا العطل متطلبات السلامة الفيدرالية ويمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص.

وتمتد الطرازات المتأثرة على مدى العقد الماضي، وتضم بعض سيارات موديل S موديل 2012-2024، وموديل X موديل 2015-2024، وموديل 3 موديل 2017-2023، ومركبات موديل Y موديل 2020-2023. ولإصلاح المشكلة، ستقوم Tesla بتغيير المستشعر من الاعتماد على وزن المقعد إلى ما إذا كان الإبزيم موصلاً بالكهرباء وتشغيل السيارة. ومن المفترض أن يبدأ التحديث عبر الهواء في شهر يونيو.

استدعت تسلا بشكل خاص أكثر من مليوني سيارة في ديسمبر بعد مشكلات تتعلق بسلامة الطيار الآلي وتحقيق أجرته NHTSA لمدة عامين. تبع ذلك المزيد من عمليات الاستدعاء في وقت سابق من هذا العام: في يناير، استدعت Tesla 200000 سيارة من طراز S وX وY اعتبارًا من عام 2023 بسبب مشكلة برمجية منعت الكاميرا الاحتياطية من العمل عندما تكون السيارة في وضع الرجوع للخلف (وبالتالي الوقت الدقيق المطلوب لذلك). وتشكل المركبات المدرجة أكثر من 10 بالمائة من إنتاج الشركة لعام 2023. استدعت تسلا أيضًا 3,878 شاحنة سايبر تركس في أبريل بعد اكتشاف أن وسادة الوقود قد تنفك.