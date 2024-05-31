أسعار العملات بـ ختام تعاملات اليوم الجمعة في البنوك

أسعار العملات.. تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات تعاملات اليوم الجمعة 31-5-2024، وفقا للتحديثات البنك الأهلي المصري، إذ سجل سعر الدولار 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 50.92 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالآتي:

أسعار العملات نهاية تعاملات اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم الجمعة

47.2 جنيه للشراء.

47.3 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.92 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.85 جنيه للشراء.

60.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.58 جنيه للشراء.

12.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.09 جنيه للشراء.

154.1 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.86 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.97 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسية منافسة، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعدما تلقت العملة دعما من صعود العوائد الأميركية والطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمام الجنيه الإسترليني، بعد قفزة على مدار يومين بمقدار 15 نقطة أساس فوق 4.6 بالمئة لعوائد الخزانة طويلة الأجل بعد المزيد من البيانات التي تظهر قوة الاقتصاد الأمريكي وبعض عطاءات السندات التي لم تلق الإقبال المأمول.

وأثار التراجع في سوق السندات قلق المستثمرين وانخفضت الأسهم عالميا بشكل حاد هذا الأسبوع مما أدى إلى الاندفاع نحو الأصول الأكثر أمانا. ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، لأعلى مستوى منذ 14 مايو عند 105.15 الخميس، بعد ارتفاع بواقع 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع اليورو إلى 1.0796 دولار للمرة الأولى منذ 14 مايو، وهبط الإسترليني إلى 1.2696 دولار ليواصل بذلك التراجع بعد أن وصل الثلاثاء إلى 1.2801 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس آذار.

إلا أن الين ارتفع من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.715 ين للدولار الذي سجله الليلة الماضية ليصل في أحدث التداولات إلى 157.505 ين للدولار.