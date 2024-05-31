آبل تصلح Siri باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التحكم الصوتي

أفادت بلومبرج أن شركة Apple تعمل على إصدار من مساعدها الصوتي Siri الذي سيستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم المدعوم بنماذج اللغات الكبيرة (LLMs). ستسمح هذه التقنية للمستخدمين بأداء وظائف محددة في التطبيق بأصواتهم، مثل فتح المستندات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد.

سيعمل الإصدار الجديد من Siri فقط على تطبيقات Apple الخاصة في البداية. ويشير التقرير إلى أنه لن يصل مع نظام التشغيل iOS 18، ولكن قد يتم إصداره لاحقًا كتحديث في أوائل العام المقبل.

سيتمكن المساعد من تحليل نشاط هاتفك وتمكين الميزات التي يتحكم فيها Siri تلقائيًا. وسوف يدعم "المئات" من الأوامر، لكنه لن يتمكن إلا من معالجة أمر واحد في المرة الواحدة في البداية، وفقًا للمقالة. لاحقًا، سيدعم Siri مهام متعددة في طلب واحد.

في البداية، ستتضمن الأوامر المدعومة إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو حذفها، أو فتح موقع معين في Apple News، أو إرسال رابط ويب عبر البريد الإلكتروني، أو طلب ملخص مقال. بمجرد تمكين أوامر متعددة، سيكون قادرًا على تلخيص اجتماع مسجل ثم إرسال رسالة نصية إلى زميل، كل ذلك في طلب واحد. وكتب مارك جورمان من بلومبرج: "أو يمكن نظريًا أن يُطلب من جهاز iPhone اقتصاص صورة ثم إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى صديق".

من غير الواضح ما هي شركة LLM التي ستستخدمها Apple لتشغيل هذا الإصدار من Siri، ولكن يقال إن الشركة توصلت للتو إلى اتفاق مع OpenAI لدمج ChatGPT في iOS 18. وفي الوقت نفسه، قد تتفاوض Apple أيضًا مع Google لدمج Gemini AI في البحث على آيفون. يقال إن شركة آبل ستتعامل مع العديد من طلبات الذكاء الاصطناعي على الجهاز، بينما تستخدم السحابة لأوامر أكثر تعقيدًا.

من المتوقع أن تركز شركة Apple على الذكاء الاصطناعي في مؤتمرها WWDC 2024 الذي يستمر من 10 يونيو إلى 14 يونيو. وفي تلك المرحلة، قد تكشف أنها توصلت إلى اتفاق مع OpenAI لدمج ChatGPT في iOS 18. وقد نرى أيضًا ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل نسخ المذكرات الصوتية وملخصاتها وملخصات مواقع الويب والردود التلقائية على الرسائل والمزيد.