هوايتها السباحة وتحلم بالبلطو الأبيض.. رؤى محمد شبل الأول مكرر بإعدادية القاهرة

هوايتها السباحة والقراءة وتعشق السفر لأن فى السفر فوائد كثيرة، رغم سنها الصغيرة حاصلة على شهادة معلم سباحة، أجمل أوقاتها عندما تمارس هوايتها الأولى والمحببة إلى قلبها وهى السباحة، تعوم كالفراشة برشاقة عالية، إنها رؤى محمد شبل أول الإعدادية مكرر بمحافظة القاهرة مدرسة المستقبل 3 المتميزة لغات بحلوان بمجموع 280 .

تقول رؤى : أشعر بالسعادة لتفوقى فى الشهادة الاعدادية وأعاهد بابا وماما على مواصلة التفوق لتحقيق حلمى فى أن أصبح طبيبة. وأهدى هذا التفوق لبابا وماما لتشجيعى على المذاكرة والتفوق وتنسيق الوقت لممارسة الرياضة.

رؤى محمد شبل

وترى رؤى أن التفوق لا يتطلب ساعات كثيرة للمذاكرة والحفظ، فالمهم التركيز والمذاكرة أولاً بأول وعدم ضياع الوقت فى ما هو غير مفيد.

تقول رؤى: أسعد أوقاتى وأنا أمارس هوايتى المفضلة السباحة وتعليمها للمبتدئين كما أجد متعة كبيرة فى قراءة القصص والروايات الأدبية، وترغب رؤى في أن تكون طبيبة حيث تحلم بارتداء البلطو الأبيض.