الصداع أولى العلامات الواضحة لسرطان الدماغ

أبلغت طبيبة الأعصاب إيلينا ليشكي عن الإشارات الأولى من الجسم التي تحدث أثناء سرطان الدماغ.

وصرحت طبيبة الأعصاب ليسشكي أن الصداع هو إحدى أولى العلامات الواضحة لسرطان الدماغ، وغالبًا ما يكون الصداع أحد الإشارات الأولى الواضحة لتطور المرض.

فعندما يظهر ورم، يكون الألم مميزًا، ونقلت صحيفة روسيسكايا غازيتا عن طبيبة الأعصاب قولها: "أنت بحاجة إلى زيارة الطبيب لإجراء فحص مفصل إذا لم يتوقف الصداع بعد تناول مسكنات الألم، وكان يحدث في كثير من الأحيان".

وأوضحت ليشكي أن نوبات الصداع المتكررة ليست دائما مؤشرا على الإصابة بسرطان الدماغ، بل يمكن أن تكون ناجمة عن أسباب أخرى ومع أورام الدماغ، يبدأ الشخص في المعاناة من الألم المستمر والمكثف، وغالبا ما تتفاقم هجماته في الصباح وفي الليل.

وانتبه إلى زيادة الألم والحالات المرتبطة به، مثل الغثيان والقيء، وأضافت الطبيبة أن الألم المتزايد عند السعال أو العطس أو النشاط البدني من العلامات المثيرة للقلق أيضًا.

وبالإضافة إلى الصداع الناتج عن أورام الدماغ، يعاني الشخص من نوبات صرع وضعف في الذاكرة وتغيرات مفاجئة في المزاج أو السلوك ومشاكل في الرؤية والسمع وتدهور تنسيق الحركات.

وأكدت طبيبة الأعصاب أنه في حالة ظهور هذه المشاكل، عليك الاتصال بالأخصائي في أسرع وقت ممكن.

ما لا تعرفه عن سرطان الدماغ

ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه. يمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.

يمكن أن تبدأ أورام الدماغ داخل الدماغ. ويطلَق عليها اسم أورام الدماغ الأولية وأحيانًا، يصل السرطان من أجزاء أخرى من الجسم إلى الدماغ، وتُسمى هذه الأورام أورام الدماغ الثانوية، ويطلق عليها أيضًا أورام الدماغ النقيلية.

لأورام الدماغ الأولية عدة أنواع مختلفة فبعض أورام الدماغ ليست سرطانية. ويطلَق عليها أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام الدماغ الحميدة، وقد تنمو أورام الدماغ غير السرطانية بمرور الوقت وتضغط على أنسجة الدماغ، أما الأنواع الأخرى من أورام الدماغ الأخرى فهي سرطانات الدماغ، وتسمى أيضًا أورام الدماغ الخبيثة وقد تنمو سرطانات الدماغ بسرعة. ويمكن للخلايا السرطانية أن تغزو أنسجة الدماغ وتدمرها.

يتراوح حجم أورام الدماغ بين الأورام الصغيرة جدًا والكبيرة جدًا، وتُكتشف بعض أورام الدماغ عندما تكون صغيرة جدًا لأنها تسبب أعراضًا تلاحظها على الفور، بينما تنمو أنواع أخرى من أورام الدماغ حتى حجم كبير جدًا قبل اكتشافها، وبعض أجزاء الدماغ تكون أقل نشاطًا من غيرها. فإذا بدأ ورم الدماغ في جزء أقل نشاطًا من الدماغ، فقد لا يسبب ظهور أعراض على الفور وقد يصل الورم إلى حجم كبير جدًا قبل اكتشافه.